Rtuť teploměru se během září vyšplhala nejvýše šestnáctého září, to bylo v Jihlavě - Hruškových Dvorech 27,7 stupňů. Minimum bylo na stejné stanici naměřeno osmadvacátého září, tehdy teplota klesla na pouhých sedm desetin stupně nad nulou.

Sedm dní v Jihlavě pršelo, na druhé stanici v Hubenově to bylo o dva dni více. Paradoxně ale v Hruškových Dvorech napršelo více, bylo to šedesát milimetrů. „Odchylka vzduchu od normálu, tedy let 1981 až 2010, dosáhla 1,1 stupně a podíl srážek na normálu činil 96 procent,“ okomentovala počasí Gražyna Knozová a brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.