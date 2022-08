Vzhledem k tomu, že v červnu prodali řidiči 21 500 jízdenek, mohl by být v srpnu podíl samoobslužného prodeje přes patnáct procent. A toto procento bude dále narůstat. „Obecně ze zkušeností má novinka vždycky poměrně dlouhý náběh. Když vezmu třeba systém Pípni a jeď v Brně, tam to reálně dva, tři měsíce spalo, museli si o tom lidé mezi sebou říct a pak to začalo být využívané. Tady očekáváme to samé,“ uvažoval nahlas Rovner.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Že lidé platí bezhotovostně kartou, mobilem či hodinkami čím dál více, vypozoroval i řidič Marek Řezáč. „Dnes jezdím na béčku a hodně lidí přijede vlakem. Zaplatí bezhotovostně kartou a jedou do zoo,“ řekl ve středu dopoledne a pokračoval: „Zatím většina, tak sedmdesát procent, se mě zeptá, co a jak, nemám problém jim poradit nebo ukázat, jak vše funguje.“

Spuštění modernizovaného systému mělo sedmiměsíční zpoždění zaviněné dodavatelem. Platby kartou se však nakonec podařilo spustit v pravou chvíli, na začátku turistické sezony. „Jihlavou projíždíme při našich dovolených často a jako nadšenci do drážních vozidel rádi z vlaku přesedneme do trolejbusu a jedeme do města. Dřív jsme si museli nakoupit hned na začátku cesty dostatek jízdenek, teď to nemusíme řešit. Zaplatíme hodinkami a jedeme,“ popsala Simona Dolejší, která s přítelem nejradši cestuje po České republice.

Fungování bezhotovostní platby v jihlavském trolejbusu ji mile překvapilo. „Chápala bych, kdyby se po zavedení vyskytly nějaké ,dětské nemoci´, ale vše bylo bez problémů. Ovládání bylo intuitivní, jen jsem netušila, kolik vlastně pojedu zastávek. Odhadla jsem, že to nebude více než pět a trefila jsem se,“ usmála se. Dopravní podnik teď ještě nechává vyrobit samolepky na okna a dveře, na kterých bude bezhotovostní platba popsaná krok za krokem.

Koruna za cestu

O víkendu se pak na dopravní podnik obrátil jeden z cestujících, kterému byla za cestu účtovaná jen jedna koruna. „To je standardní chování při platbě kartou MasterCard v MHD. Nejprve se strhne pouze jedna koruna jako prověření, že je karta funkční. Následně po pěti až sedmi dnech je stržená skutečná částka, ve které může být sloučeno několik jízdenek,“ vysvětlil správce odbavovacího systému Petr Ziba. „Je to zajímavé, jeden způsob platby, ale MasterCard a VISA mají zcela odlišné systémy,“ dodal Rovner.

Každopádně cestující platící bezhotovostně ušetří, neplatí totiž přirážku za nákup jízdenky ve voze. „Na každou zastávku jsme dali pomyslný jízdenkový automat a všem, kteří mají bankovní kartu, jsme tak umožnili si koupit jízdenku na jihlavskou MHD bez příplatku,“ řekl šéf dopravního podniku. Konkrétně jde o částku patnáct korun při cestě do čtyř zastávek a třiadvacet od pěti zastávek více. Řidič si účtuje dvacet a třicet korun.

Bezhotovostní platby mohou také eliminovat zpoždění spojů. Nákup je totiž výrazně rychlejší než kupování jízdenek u řidiče. „Než řeknete řidiči, kam jedete, než si připravíte hotovost, než to řidič navolí na terminálu, než se provede ta platba, odhaduji to na pětadvacet až třicet vteřin, když to jde dobře. U bezhotovostní platby je to pět vteřin,“ porovnal Rovner.

Novinka má potenciál také snížit počet černých pasažérů. „Je pro mě zarážející, že se při různých kauzách staví lidé na sociálních sítích na obranu černých pasažérů. Přitom i kvůli nim nejsou jízdenky levnější. Kdyby platili jako ostatní, jsou výnosy vyšší,“ popsal Rovner. Koho přistihnou revizoři bez jízdenky, tomu se cesta prodraží minimálně o sedm stovek, které je potřeba zaplatit v hotovosti. Postupně se může pokuta vyšplhat až do 1 500 korun.

Jízdenky zaplacené kartou v jihlavské MHD:

* Období 1. - 31. července 2022 (včetně testovacích transakcí)

1558 plnocenných jízdenek za 32 876 korun

404 zlevněných jízdenek za 4 152 korun

1992 jízdenek celkem za 37 928 korun



* Období 1. - 8. srpna

2022857 plnocenných jízdenek za 18 031 korun

127 zlevněných jízdenek za 984 korun

984 jízdenek celkem za 19 435 korun