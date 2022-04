Obec s ani ne pěti sty obyvateli tak zůstává závislá na Jihlavě. Do budoucna se ale chystá výstavba, díky které starostka očekává, že do Hybrálce přijdou hlavně mladé rodiny a počet dětí tak poroste. Celkový počet obyvatel se má až zdvojnásobit, a školka tak rozhodně bude potřeba. „Tři zástavbové lokality budou z devadesáti procent soukromé pozemky, takže je lidé budou muset hledat u realitních kanceláří,“ vzkázala Radmila Ohnútová zájemcům o pozemek.

Územní zástavbová studie počítá s plochou kolem tisíce metrů na jeden pozemek, což dělá zhruba čtyřiapadesát rodinných domů. Parcely však zatím nejsou zasíťované, což obec ze svého rozpočtu platit nemůže. Obvykle se v takových případech domluví majitelé a na nákladné investici se podílí. Kapacita vodovodu je podle starostky dostatečná, přesto obec do budoucna plánuje starý vodovod rekonstruovat a vybudovat novou vodárnu.

Základní potraviny mohou místní nakoupit jednou týdně, kdy do Hybrálce zavítá pojízdná prodejna. „O stálém obchodu neuvažujeme, protože jsme pouhý jeden a půl kilometru od Jihlavy, kam lidé jezdí na nákupy," připomněla Radmila Ohnútová. V obci stále funguje hospoda, která by si zasloužila větší opravu. „Bez dotací je to těžké, opravujeme to nejnutnější. Hospodu má pronajatou skvělá rodina, která se o vše stará. Snažíme se jim pomáhat," řekla starostka Ohnútová.

Knihovnu se pak v nedávné době podařilo přestěhovat do budovy obecního úřadu. Knihy zájemcům vydává účetní. „Z prostoru, kde byla knihovna, jsme udělali sociální byt. Také se nám podařilo opravit další dva byty,“ uzavřela starostka.