Nad počty lomí rukama i krajský hygienik Jiří Kos. „Dřív jsem se modlil, abychom nepřekročili stovku, teď jsme přes třech stovkách,“ povzdechl si.

Jen na Třebíčsku byl denní nárůst sto devět osob. „Vypadalo to na dům se sociálními službami, ale může to být i něco, co takzvaně hrneme před sebou,“ odhadl hygienik s tím, že v pátek ráno bude vědět více.

Hygiena je vlastními silami schopná vytrasovat čtrnáct set případů týdně, nyní tedy nestíhá a musí hledat pomocníky. „Dnes proběhlo proškolení pomocníků na Vysoké škole polytechnické, první skupina studentů by nám měla pomoci s trasováním,“ řekl Kos ve čtvrtek večer a dodal, že v pátek bude proškoleno sedm policistů ze Žďáru nad Sázavou. I když je sobota, neděle, trasuje se stále.