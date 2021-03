V nemocnici v Novém Městě na Moravě se podle mluvčí Tamary Peckové Homolové nyní nikdo s TBC neléčí. „Pacienta bychom poslali do Jihlavy. U nás nemáme lůžkové plicní,“ upřesnila Pecková. V Havlíčkově Brodě se léčili dva lidé. „Loni jsme ale přeměnili plicní na covidovou jednotku a pacienty odkazujeme jinam," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Nemocní se léčí na specializovaných odděleních hlavně v Praze.

Tubera se Vysočině nevyhýbá. Například rodiče žáků z Polné a v Měříně zjistili že učitel angličtiny z Afriky skončil na plicním v Jihlavě s tuberkulózou. „Než přišel na Vysočinu, byl už dobu v Čechách, takže někde mu museli dělat vyšetření. Zřejmě došlo k zanedbání testů, nebo se nemoc ještě nedala poznat," komentoval případ hygienik Jiří Kos.

V Havlíčkově Brodě se nemoc se objevila u agenturního dělníka, Rumuna z Futaby. Podnik podle manažera Petra Charváta vše hned řešil s lékaři a hygieniky. „Zaměstnanci, kteří přišli s dělníkem do dlouhodobě kontaktu, šli na test, všechno bylo negativní,“ informoval manažer.

Tuberkulóza na Vysočině



2015 – 18 případů

2016 – 18,

2017 – 13,

2018 – 20,

2019 – 11,

2020 až 12. 3. 2021 -14



Zdroj: Česká pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).

Podle lékaře Jiřího Wallenfelse se tuberkulóza vyskytuje v sociálně slabých rodinách, mezi alkoholiky, narkomany, ale i diabetiky a důchodci. „Riziko nákazy je mezi cizinci ze zemí třetího světa. Zahraničními dělníky, kteří pracují nelegálně a k lékaři nechodí. Riziko stoupá s otevřením hranic, velkou migrací a cestami do zemí, kde TBC patří k běžným nemocem,“ uvedl lékař.

Situace se může do budoucna ještě zhoršit. „Nemocní se kvůli koronaviru loni vyhýbali nemocnicím obloukem. Nové případy TBC, hlavně ty pokročilé se objeví až později, kdy skončí nouzový stav a bude jich hodně,“ poznamenala doktorka Vašáková z pneumologické společnosti.

Koronavirus komplikuje péči o nemocné s tuberou i jinak. „Pacient s podezřením na TBC musí zůstat oddělený od ostatních tuberkulózních pacientů do doby, než se ukáže covid negativní. Je to izolace v izolaci. Souběh covidu a tuberkulózy by mohl skončit špatně. Proto máme rozdělené i týmy sester,“ vysvětlila Vašáková.

Obavy, že počty případů tubery porostou má i brodská lékařka Marie Burešová. Upozornila v minulosti už několikrát na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví o rušení očkování. „Plošná vakcinace byla zrušena a nahrazena očkováním pro vybrané rizikové skupiny,“ upřesnil vyhlášku lékař Rastislav Maďar. Když podle Burešové provedli zdravotníci kontrolu na Havlíčkobrodsku u 2 400 dětí v pátých třídách, tak u dětí ve věku 11 až 12 let byli překvapeni. „ Víc než polovina dětí nemá protilátky proti TBC,“ konstatovala lékařka. Loni na tuberkulózu zemřelo v Česku podle Pneumologické společnosti 19 lidí.