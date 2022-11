Bez námitek. Stavba obchvatu Jihlavy může začít ještě letos

Jihovýchodní obchvat Jihlavy v kostce:



* jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší dopravní stavba v historii Kraje Vysočina

* jen jižní část vyjde na 575 milionů korun, dodavatelem bude sdružení firem MI Roads, IMOS Brno a B E S

* stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty

* evropská dotace na čtvrt miliardy korun je v ohrožení. Je podmíněná dokončením obchvatu do roku 2024

Stavební firmy nyní převezmou staveniště a mohou začít. Budou hrát o čas, v ohrožení je totiž vysoká evropská dotace. „Předpokládáme, že do 31. prosince 2023 prostavíme tolik peněz, kolik nám dovolí jakožto uznatelné výdaje vyčerpat dotaci ze starého rozpočtové období Evropské unie, která je ve výši 307 milionů korun,“ uvedl Houška.

Jižní část obchvatu bude kratší, ale nákladnější. V dostavbě obchvatu Jihlavy bude totiž šest mostů. „Jedná se o úsek v délce zhruba dva a půl kilometru, bude ohraničený dvěma okružními křižovatkami,“ popsala již dříve mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Součástí sdružení firem je i MI Roads, dceřinná firma Metrostavu Infrastructure. Tedy společnosti, která na začátku dubna odstoupila ze zadávacího řízení na stavbu jižní části obchvatu. „V důsledku války na Ukrajině je situace ohledně dostupnosti a ceny základních stavebních materiálů kritická,“ informoval na jaře Jan Kuhn z Metrostavu. Vítězná firma se tak údajně snažila jednat s Krajem Vysočina o způsobu budoucí kompenzace zvýšených nákladů na provedení zakázky.

Hejtmanství ale argumentaci firmy odmítlo. „Osmého března jsme se opětovně dotazovali, zda platí mimořádně nízká nabídková cena a tu nám Metrostav potvrdil,“ prohlásil hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek pátého dubna. Argumentovat pak tím, že někdo připravoval cenovou nabídku před rokem, považoval hejtman za nepodstatný a zástupný důvod.

Obchvat Jihlavy má být největší dopravní stavbou v historii Kraje Vysočina. Hejtmanství rozdělilo investiční akci na dvě menší. Část jih přesto provází nejrůznější námitky, odvolání a další nečekané zvraty. Připravuje se totiž už téměř pět let. Touto dobou po něm přitom už měla začít jezdit auta.

Jihovýchodní obchvat bude mít zásadní význam nejen pro Jihlavu. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici. Centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. Mimo jiné se po nové trase má vézt nadrozměrný náklad na stavbu pátého bloku dukovanské elektrárny.