Mladé tanečnice mají stejný názor. „Tento týden se mi líbí moc, protože trénujeme, makáme a hlavně jsme všichni spolu,“ sděluje usměvavá dvanáctiletá Viola Šteflová z Jihlavy. „I v dalších týdnech se budu snažit každý den něco dělat, abych neztratila fyzičku. S holkama se ale scházíme pořád,“ dodává.

V Nart Dance School je sto padesát tanečníků ve věku od čtyř do třiceti let. Deník navštívil trénink těch nejlepších: Dívek trénujících na mistrovství světa, které bude v prosinci v Praze. „Z dívčí formace junior soutěží dvanáct tanečnic, máme čtyři náhradnice a některé nám dnes chybí. Dohromady jich je šestnáct,“ vysvětluje Barbora Schreková, zatímco mají dívky krátkou pauzu, ve které se jdou napít.

Na Vysočině začaly kontroly letních táborů. Hygienici už objevili chyby

Každá z deseti trenérek má svojí skupinu, věnovat se stovce lidí najednou není příliš reálné. Juniorky vede Natalie Schreková, jen na soustředění je v místnosti trenérek více. „Je to trochu náročnější věk, ale zase je to velká legrace, jsme spolu rády. My známe jejich hranice, ony znají naše hranice a myslím, že jsme se naučily fungovat tak, aby to bylo přínosné a příjemné pro obě strany,“ hodnotí Natalie Schreková.

Během pětidenního příměstského soustředění chodí dívky spát domů. Na konci srpna se sejdou znova v Lukách nad Jihlavou. „Tam už pět dní pojedeme od rána do večera v kuse. To bude příprava těsně před závody,“ slibuje si Barbora Schreková.

Daly si pauzu, ale nyní se neštovice na Vysočinu vrátily v plné síle

Do té doby se budou tanečnice zhruba měsíc připravovat samy. O motivaci prý mají postaráno. „Holky ví, na co se chystají. Mají za sebou rok a půl intenzivních příprav. Loni na podzim jsme si prošly čtvrtými místy a myslím, že už všichni ví, že to není úplně nejradostnější, být pořád čtvrtí,“ směje se Barbora Schreková. Jde o mírnou nadsázku, medailové úspěchy totiž na jaře už byly, přesněji jeden bronz a čtyři zlata. Přesto si ale trenérky myslí, že dívky budou i ve volnu po jarní sezoně pracovat na tom, co jim nejde.

Pokud tedy mohou. Dvě tanečnice jsou na tréninku evidentně v ne zcela stoprocentní formě. „Jolanko, zkusíš udělat most? Zkus to,“ domlouvá se Barbora Schreková s jednou z nich. „Vanesko, ty budeš zatím ještě vzadu, šetři se,“ říká jiné při rozmísťování před tancem na hudbu. Muzika se během příprav několikrát zastaví. Dívky zkrátka pilují každou pasáž zvlášť. Je ještě brzy na to, aby vše zkoušely na jeden zátah. To budou potřebovat až v září.

O TANEČNICÍCH



- dívčí formace junior se připravuje na závody světového poháru a mistrovství světa



- celkem jde o šestnáct dívek, čtyři z nich jsou náhradnice



- podzimní sezona začne 10. září a vyvrcholí na začátku prosince mistrovstvím světa v Praze