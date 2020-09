Hlasovací lístky se tento týden dostanou do jednotlivých obcí, v dalším týdnu je pak najde veřejnost v poštovních schránkách. „Každý volič by je měl mít nejpozději tři dny před volbami,“ uvedl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk s tím, že volby se uskuteční v pátek druhého a v sobotu třetího října.

Členové komisí pak už mají za sebou vstupní školení. Na něm se mimo jiné dozvěděli, že každá volební místnost musí být vybavena nejenom tradiční zástěnou, volební urnou a vzory všech hlasovacích lístků, ale jejich součástí musí být také dezinfekce, ochranné rukavice a zásoba roušek pro ty, kteří je zapomenou.

Do volebních místností přitom bude platit zákaz vstupu bez roušky. „Pokud by někdo nařízení porušil, bude muset proběhnout dezinfekce místnosti a její důkladné vyvětrání, než do ní budou vpuštěni další voliči,“ dodal Daněk.