Podnikateli z Polné hrozí až dvanáct let za vydírání zaměstnance se zbraní

Podnikatel z Polné na Jihlavsku Zdeněk Rosendorfský zabývající se vrtáním studní může skončit na několik let za mřížemi. Před Krajským soudem v Brně se od středy 12. dubna zodpovídá z toho, že před rokem v kanceláři v Polné zaútočil nožem na svého zaměstnance, kterého měl nutit podepsat finanční vyrovnání. Za vydírání hrozí podnikateli trest od pěti do dvanácti let.

Soud. Ilustrační foto. | Foto: Denik.cz