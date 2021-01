Za tou stojí bývalý záchranář a jihlavský zastupitel Libor Kuchyňa s manželkou a přáteli.

Princip byl přitom jednoduchý – díky dobrovolným dárcům putovaly na různá oddělení jihlavské nemocnice a později i do dalších zařízení zásilky pomáhající zvládnout náročné období. „Velmi si vážíme práce všech, co v této době dělají maximum a moc dobře víme, že to nejsou jen zdravotníci. Ale přece jenom zdravotníci jedou o něco vyšší level a to hlavně ti, kteří jsou v první linii a musí pracovat v celotělových oblecích,“ vysvětlil hlavní iniciátor.

Kuchyňovo auto plnily nealkoholické nápoje, čaje, kávy, sladkosti a třeba i krémy na ruce. „V březnu jsme měli plné auto prostěradel na šití roušek, dnes bylo plné balíků s minerálkami,“ řekl na konci října Libor Kuchyňa. Vzpomněl tím na jaro, kdy organizoval hromadné šití roušek.

Malá jihlavská radost si dala za cíl dodat minimálně osm zásilek, každá z nich vyšla na sedm tisíc. To se podařilo výrazně překročit. „Zdravotníkům vždy tyto zásilky udělaly velkou radost a pomáhaly jim překonávat únavu a psychické vypětí. Ukázalo se, že i malá radost může být velkou oporou,“ uzavřel Kuchyňa, který také všem zainteresovaným poděkoval za pomoc.