Radní pro oblast sociálních věcí Dan Škarka předkládal návrh na pokračování podpory sociálního bydlení v Jihlavě i po konci letošního roku. K stávajícím dvanácti bytům by chtěl ubytovat dalších dvanáct rodin. Z toho šest do bytů, které město získá od soukromníků. Jak Škarka zmínil, už v roce 2020 bylo v bytové nouzi zhruba pět tisíc obyvatel města. „Vzhledem k událostem bytová nouze dramaticky stoupá. Odhady jsou, že by se mohla až zdvojnásobit,“ varoval.