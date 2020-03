„Už třetí den mě bolí zub a moje zubařka nebere telefon. Nevím, kam se obrátit. A ani nevím, jak je to teď s pohotovostí,“ postěžovala si Jana Sobotková ze Žďáru nad Sázavou.

Na zubní pohotovosti už zubaři tak, jak tomu bylo dříve, neslouží. V současné době bylo vyčleněno v Kraji Vysočina jedno pracoviště, které pohotovostní službu pro akutní bolestivé případy vykonává. „Byli na to určeni lékaři vybavení nejlepšími ochrannými pomůckami. Ti lékařskou pohotovost vykonávají. My bereme pouze své pacienty ve zkrácené ordinační době,“ vysvětlila stomatoložka ze Strážku Michaela Kaletová.

Akutní případy nyní ošetří pohotovostní služba společnosti DekaDent, která sídlí v Sázavské ulici v Habrech na Havlíčkobrodsku. Pacienti musí lékaře nejprve kontaktovat telefonicky. Buď zavolat nebo poslat SMS zprávu na telefonní číslo 777 730 557. Pohotovostní služba funguje ve všední dny od 8 do 14 hodin. V případě potřeby nastupuje druhá směna v době od 14 do 18 hodin.

Ani předem objednaní pacienti nesmí ihned vstoupit do čekárny. Musí nejprve vyhledat okno v přízemí s označením LSPP. Po zaklepání se dozvědí další instrukce. „V současné době funguje v Kraji Vysočina pouze pohotovost v Habrech. Platí ale to, že registrované pacienty s negativním anamnestickým dotazníkem ošetří registrující lékař,“ potvrdila Jana Zedníčková, předsedkyně Oblastní stomatologické komory v Jihlavě a krajská mluvčí České stomatologické komory.

„Negativní anamnestický dotazník znamená, že pacient je bez cestovatelské anamnézy, bez rizikových kontaktů, bez známek respiračního onemocnění a bez nařízené karantény,“ dodala.

Ne všichni pacienti se ovšem mohou spolehnout na to, že se svému zubnímu lékaři dovolají. Nebo že je ošetří. „Většina zubních lékařů funguje alespoň v rámci pohotovostního režimu, tedy pro své akutní pacienty. Které ordinace konkrétně nefungují, to v tuto chvíli nemůžu zodpovědět, neboť situace se mění každým dnem. Většinou stomatologové pacienty berou po předchozí telefonické domluvě. Je ale možné, že některé ordinace mají nastavený jiný režim,“ podotkla Zedníčková.

Ordinuje se i po telefonu. Provozní doba je zkrácená

Prázdná čekárna, dotazník o aktuálním zdravotním stavu pacienta a také o tom, zda v posledních dnech necestoval do zahraničí, měření teploty a důkladná dezinfekce rukou před vstupem do ordinace – takto to nyní vypadá před stomatologickým ošetřením. „Ošetřujeme pouze akutní případy. Nechceme nechat pacienty na holičkách, ale i my jsme se museli přizpůsobit současné situaci. Ordinujeme od sedmi do desíti hodin. Bereme jen bolestivé případy a po předchozí telefonické konzultaci,“ vysvětlila lékařka ze zubní ordinace ve Strážku Michaela Kaletová.

Předchozí zavolání je podle ní nutné i proto, že mnoho věcí se dá vyřešit právě prostřednictvím telefonického hovoru. „Pacienti neví nebo mají strach, ale spousta věcí se dá po telefonu vyřešit. Pokud jde o akutní případ, domluvíme se na konkrétní čas. Nechceme, aby se nám pacienti kumulovali v čekárně,“ podotkla zubní lékařka.

I když se pacient nakonec s lékařem domluví na prohlídce, nástup k lékaři neprobíhá úplně standardně. „Tím, že máme vnitřní telefon, vidíme, kdo přichází. Pokud je to domluvený pacient a je prázdná čekárna, tak jej pustíme. Musí pak vyplnit anamnestický dotazník, změříme mu teplotu, vydezinfikuje si ruce, a pak teprve přijde na řadu samotné ošetření,“ popisuje Kaletová, která své pacienty chválí, že všechny pokyny dodržují. A to nejen pokyny stomatologických ordinací, ale i vládní nařízení. „Chodí v rouškách až na zubařské křeslo, což je správné,“ dodala.

Také zubní lékaři mají problémy s ochrannými pomůckami. „Minulou neděli jsme dostali osm respirátorů FFP2 z Kraje Vysočina na osobu na týden. A máme přislíbeny i další. Ale nejsme schopni pracovat v plném režimu, protože se při naší práci vytváří aerosol a respirátory typu FFP2 nejsou pro tuto situaci účinné. Účinně nás ochrání jen respirátory FFP3, které ale nyní nikde nejsou,“ posteskla si stomatoložka.