Jezdit ze Žďáru nad Sázavou na pohotovost do Nového Města na Moravě? No to snad ne. Sice ji nepotřebujeme nějak často, ale když se náhodou někomu něco stane, tak vím, že se ošetření dočká rychle. Ale jet až do Nového Města na Moravě? To bude strašné, zhrozil se Pavel Marek ze Žďáru nad Sázavou.

Lékařská pohotovostní služba zatím funguje v budově žďárské polikliniky. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Zrušení žďárské lékařské pohotovosti není tak nemyslitelné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tuto službu totiž město dlouhodobě dotuje. Zda v tom bude i nadále pokračovat, je jen na rozhodnutí žďárských zastupitelů. „Provoz pohotovosti plně financuje město Žďár nad Sázavou. Lékařská pohotovostní služba má dlouhodobě snižující se průchodnost. A výhledově do budoucna víme, že žďárská pohotovost bude asi časem úplně uzavřena,“ potvrdila místostarostka Žďáru nad Sázavou Romana Bělohlávková. Žďár nad Sázavou, ačkoliv je okresním městem, nemá vlastní nemocnici. Ta byla postavena ve dvanáct kilometrů vzdáleném Novém Městě na Moravě. Lékařská pohotovostní služba zatím funguje v budově žďárské polikliniky. A dotuje ji město. „Jsme taková celorepubliková rarita. Pouze dvě města v České republice srovnatelná se Žďárem provozují a financují zajištění lékařské pohotovostní služby,“ poznamenala Romana Bělohlávková. Závod míru. „Tour východu“ dokázala přitáhnout davy Přečíst článek › Podle jejích slov jde o nadstandard, který je místním obyvatelům poskytovaný. Ročně na něj z městského rozpočtu vyčleňují milion korun. V nejbližší době ale tuto službu ve Žďáře zrušit nehodlají. „Není to na pořadu dne. Nechceme teď, v době covidové, brát lidem jakékoliv jistoty, které můžeme jako město ovlivnit,“ nechala se slyšet žďárská místostarostka. „Pro letošní rok slibujeme, že lékařská pohotovost ve Žďáře nad Sázavou bude zachována,“ dodala Romana Bělohlávková. Radnice zvažovala i další možnosti financování lékařské pohotovostní služby. Vedení města se s žádostí o podporu obrátilo také na Kraj Vysočina. „Vstoupili jsme v jednání s Krajem Vysočina kvůli možné podpoře fungování naší pohotovosti. Kraj ale podporuje fungován Emergency a lékařských pohotovostí nemocnic, které provozuje,“ vysvětlila postoj Kraje Vysočina Romana Bělohlávková. Pět mrtvých káňat: Otrávila se u Mastníku. Karbofuranem Přečíst článek › „Do přímé podpory žďárské pohotovosti se kraj navíc zapojit nemůže i proto, že by to bylo nespravedlivé vůči ostatním městům, která v minulosti také provozovala své pohotovosti. A postupně je musela zrušit,“ doplnila mana Bělohlávková s tím, že pokud by Žďár nad Sázavou dosáhl na nějakou jednorázovou podporu nabízenou Krajem Vysočina, hodlá se o to pokusit.

