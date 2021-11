Zdraží i kdysi levnější pohřby žehem. Proto i lidé, kteří si na posledním rozloučení zakládají, musí vzít tužku do ruky a počítat. Důstojný pohřeb v ceně pod 15 tisíc pořídit nelze. Pohřební služby už proto nabízejí dokonce i pohřeb na splátky.

Že pozůstalí stále víc hledí na peníze, potvrdila Ilona Tegzová z pohřební služby Pietaz-Visibla ze Žďáru nad Sázavou. „Snaží se ušetřit, kde se dá. Dokonce i na venkově, kde to nebylo zvykem. Kladou nám mnoho otázek, kde mohou při posledním rozloučení škrtnout,“ řekla. Chtějí například minimum květin, místo čtyř věnců jeden. „Dřív bylo zvykem rozdat parte pro celou vesnici. Dneska se smuteční oznámení tiskne jen pro rodinu,“ doplnila.

Stále častější dohady jsou i kolem toho, kdo pohřeb nakonec zaplatí. „Bývalo zvykem, že lidé nad osmdesát let měli na pohřeb našetřeno. Zesnulí kolem 65 let už na to tak nehledí. Takže pohřeb zaplatí nebožtíkovi pozůstalí a čekají, co na ně připadne v dědictví,“ dodala Tegzová.

Změny ve stylu pohřebních obřadů vnímá také Karel Volfan z pohřební služby Anděl Polná. „Tady se ale setkávají dvě věci: především nejistá covidová situace a pak následně finance. Čekám, že ta hlavní vlna teprve přijde. Obecně ale platí, že staří lidé si na pohřeb šetří i několik let, mladší už to vnímají jinak,“ poznamenal. To, co podle Volfana zvedá u pohřbu ceny, jsou živé květiny a cena rakve. „Takže lidé volí stále častěji takzvaně květiny na zápůjčku. Ty si pohřební služba vezme po obřadu zpátky. Pozůstalí chtějí i levnější typ rakví,“ vysvětlil. Pozůstalým v těžké ekonomické situaci nabízí pohřební služba pohřeb na splátky.

Ceny jednotlivých položek souvisejících s obřadem



Rakev: 3 000 - 63 000 korun

Úprava zesnulých: 1 000 - 2 000 korun

Květiny: 1 000 - 6 000 korun

Urna: 1 500 - 4 000 korun

Náhrobek: 30 000 - 90 000 korun

Pronájem hřbitovního místa: klasický hrob: 70,- Kč m2 / rok, urnový hrob 110,- Kč m2 / rok, hrobka: 140,- Kč m2 / rok

Ceny jsou orientační podle kvality a dané lokality.

Zdroje: Pohřební služby

Ceny pohřbů se podle ekonoma Lukáše Kovandy rok od roku zvyšují kvůli pozvolnému zdražování používaných materiálů, květin či rostoucím cenám energií. Zdražování ale nekončí. Důstojně přijatelné poslední rozloučení přijde podle pohřebních služeb tak na 25 až 35 tisíc. Levnější než pohřby do země byly kremace, ale i to se změní.

Příští rok i kremace zdraží kvůli cenám plynu, energií a pohonných hmot o desítky procent. „Navýšení čekáme kolem patnácti procent, spíš víc. Každá firma má jiné ceny i jinou nabídku. Ale bez plynu, nafty, benzinu a elektřiny se pohřební služby neobejdou,“ vysvětlil Deníku předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl.

Kolik bude pozůstalé pohřeb letos stát, může zjistit rodina pomocí pohřební kalkulačky. A to do sedmi minut. Službu nabízí v rámci celé republiky pohřební služba Goodbye. Provozovatelé jsou mladí lidé. „V kalkulačce stačí odpovědět na sedm otázek a zákazník okamžitě získá nezávaznou cenovou nabídku. Všechny ceny zobrazujeme transparentně a jsou konečné,“ podotkla za pohřební službu Anna Janoštíková. Pohřební služba nabízí i smuteční rozloučení na splátky nebo na půjčku.