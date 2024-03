Zrušený bufet i restaurace na nádraží v Jihlavě: Je to ubohé, říká cestující

U pojízdné prodejny, kde prodává sympatický Matěj Fišar, nakupuje také Helena Navrátilová. S nabídkou je spokojená, při první návštěvě se s ní ani nestihla podrobně seznámit, a tak jen s úsměvem říká, že by nebyly špatné akce na maso. „Bylo by lepší, kdyby to bylo od takových tří hodin, to by si nakoupili všichni,“ zmiňuje pak ještě čas prodeje, který je v Lukách v dopoledních hodinách.

To je ale problematické. V Řeznictví Mareček ví, že nejžádanější čas prodeje je ten odpolední všude, ale to by vyžadovalo více prodejen. „Časy pro prodej držíme pevné, chceme, aby se na nás mohli zákazníci spolehnout. Pokud bude vetší poptávka, je možné časy na trase změnit,“ říká Karel Mareček. Soudě dle zájmu si ten, kdo chce, čas prostě udělá.

Dá se platit i kartou

Pojízdná prodejna přitom začala jezdit v roce 2021 v jižním cípu Jihlavska, kde Řeznictví Mareček sídlí. Zákazníků postupně přibývalo a zájem o pojízdnou prodejnu mělo stále více obcí. Jejich poptávku nyní lépe kryje už druhé rozvozové auto. Jezdí nejen po Vysočině, ale zajíždí i do sousedního Jihočeského kraje. O nových trasách jsou informace na sociálních sítích i informačních letácích. „Dle referencí od zákazníků jsou se službou spokojeni,“ usmívá se jednatel Karel Mareček.

Zatímco na vesnicích stačí zastavit na půlhodinku, ve městech pak prodejny obvykle stojí hodinu i dvě. „Nákupy na vesnicích a městech se nijak neliší, vždy záleží na konkrétním zákazníkovi, které zboží vyhledává,“ porovnává zákazníky jednatel rodinného řeznictví. Zmiňuje také, že v pojízdných prodejnách je možné platit i platební kartou.

Třebaže některé pojízdné prodejny požadují od obcí, kam jezdí, finanční příspěvek, to podle Karla Marečka není v pořádku. Se starosty a městskými úřady komunikuje a děkuje jim za pomoc s propagací formou rozhlasu a informačních SMS. Žádné peníze za to, že do obce přijede, však nepožaduje.

Na novou Modetu se neskutečně těším, říká ředitelka Eliška Kišová

Pojízdné prodejny přitom pochopitelně bojují se supermarkety, kam jezdí nakupovat i lidé z vesnic, o obyvatelích měst nemluvě. „Jsme prvovýrobci, máme svoji bourárnu masa a výrobnu bezlepkových uzenin, a ne překupníci. S naší kvalitou se s námi tyto firmy nemohou rovnat,“ vysvětluje Karel Mareček. Ironicky pak supermarketům gratuluje k tomu, že se jim podařilo zlikvidovat maloobchodní prodejce ve městech a vesnické prodejny.

Je pochopitelné, že nemá smysl snažit se supermarketům konkurovat cenou. „Pokud zákazník sleduje ceny a umí dobře počítat, ví, že bez akcí je zboží v marketech daleko dražší. Maso prodávané v akčních letácích marketů je na nákupní ceně produktu od dodavatelů. Jedná se jen o to naplnit barák lidmi,“ vysvětluje zástupce řeznictví taktiku velkých obchodů.

Přímo se tak nabízí otázka, o jaké výrobky je největší zájem. „Prodáváme hovězí a vepřové maso z farem na Vysočině, naše maso je námi prodáváno v kuchyňské úpravě, tedy očištěné maso od šlach, blan a nežádoucích kusů, dbáme na perfektní očištění masa,“ sděluje Karel Mareček s tím, že rodinné řeznictví vyrábí okolo sto padesáti druhů masných výrobků. Sortiment je přitom stejný, jen jednou za čas přijdou novinky. „Momentálně nabízíme Italské párky s jemnou chutí pepře. Zákazníci si je rychle oblíbili,“ uzavírá.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Koncert Slipknotů, výjevy z Hvězdných válek. To nabízí Festival kostek v Jihlavě