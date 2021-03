Zájezdy se konají vždy po dvou letech, ten letošní by měl být už pátý. Radnice na nich spolupracuje s cestovní agenturou RK Tour. „Je tam výborný průvodce Rudolf Kadlec, který nám na míru ušije zájezd tak, jak si to představujeme,“ nešetří slovy chvály mluvčí radnice Vendula Sedláčková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Že je o zájezdy zájem potvrzuje i starosta Jiří Doležal. Lidé se ho na ulici ptají, jestli se do Polska pojede, nebo ne. Většinou jezdí stejné tváře. Nejvíce jich je přímo z Batelova, cestují ale i zájemci z Jihlavy, z Třeště a jeden cestující už byl i z Plzně. „Byli jsme v Paříží, v Itálii, v Provance, v Londýně,“ vyjmenoval starosta, kam se už cestovatelé společně podívali.

Nabízí se otázka, zdali nedomluvit během cesty na Polsko partnerství s některým z měst. Batelov se totiž po partnerském městě či obci začíná poohlížet. „Dříve jsme neměli co nabídnout. Teď, s novým náměstím, začínáme hledat,“ potvrdil starosta. Vedle Polska by mohlo jít také o město ze Slovenska, z Ukrajiny nebo z Itálie. „Nebude to určitě podle dnešní módy, města orientují svůj zájem na Západ. Podle mě se i na Východě dá něco získat,“ uzavřel Jiří Doležal.