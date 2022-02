Své o tom ví řidič, který dostal na Třebíčsku začátkem týdne stotisícovou pokutu za to, že si nechtěl nechat zvážit kamion. Český řidič měl naložené dlouhé klády, které navíc byly mokré a tím pádem i těžší. Náklad byl i vyšší, než by měl být. Po zveřejnění případu zaznamenala policie reakce, že vše skončí ve správním řízení. To však policejní mluvčí Dana Čírtková odmítá. „Je to příkaz na místě. Řidič buď hned zaplatí pokutu sto tisíc korun, nebo dál nejede,“ upozornila Čírtková.