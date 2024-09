Ještě levněji se člověk najít v nedaleké nemocnici. Tam je oběd za sto třicet korun. „Cena je vypočítaná z nákladů,“ vysvětlila mluvčí Monika Zachrlová s tím, že zájemci o oběd se musí registrovat, nabít si kartu a objednat si předem. „Teoreticky může přijít kdokoli, ale nefungujeme jako restaurace. Zákazník nemůže přijít ten den a vybrat si, co chce,“ zdůraznila mluvčí.

Co se mimo jiné dalo v Jihlavě v pondělí 9. září koupit k obědu pod sto padesát korun? Nika-Atrium - Smažený patizon, vařené brambory, tatarská omáčka - 135 Kč Pivovarská restaurace Jihlava - Segedínský guláš, houskové knedlíky - 145 Kč U Hranatý koule - Smažená treska, vařené brambory, tatarská omáčka - 140 Kč Restaurace Na Hliništi - Opečená labužnická klobása, čočka, okurka, chléb - 140 Kč Gambrinus Street - Kuřecí nudličky na kari a pórku se smetanou, smažené hranolky - 149 Kč Namaste Himalaya – Butter chicken (Kousky kuřecího masa ve smetanovo-máslové omáčce, kešu) - 135 Kč Základna - Penne s bazalkovým pestem, drcenými rajčaty, sypaný sýrem - 147 Kč Peťanova pizza - Peťanova pizza 24 cm dle vlastního výběru - 139 Kč

Každý den je na výběr z osmi jídel. V polovině září pak byly v nabídce například hovězí dušené v mrkvi a brambory, těstovinový salát s tuňákem a sušenými rajčaty, vepřová krkovička na chilli a medu a bulgur se zeleninou nebo jáhlová kaše s čokoládou, vždy je v ceně i polévka.

Za dobrou cenu jsou i exotické obědy, ať už jde o vietnamský Pho House, čínský Gurmet Panda nebo nepálsko-indickou Namaste Himalaya. Všude se dá pořídit oběd pod sto padesát korun. Nízké ceny mají svůj důvod. „Jsou tam ingredience jiného rázu a jsou i levnější. Řada lidí tyto restaurace dnes vyhledává nejen proto, že mají tento druh jídla rádi,“ vysvětlil hlavní ekonom brněnské investiční společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Pod sto padesát korun se dá ale najíst téměř všude. Nedá se ale říct, že by to bylo jediné kritérium. „Když jdu na oběd, chci si hlavně pochutnat. Jestli je cena 147 nebo 152 korun, to je mi úplně jedno. Dám si k tomu něco k pití a pak dávám dýško, takže zaplatím stejnou částku,“ odpověděl Jaroslav Sedlák po obědě ve Smíchovské restauraci na dotaz Deníku, zdali se s útratou vešel pod sto padesát korun.

Právě oněch sto padesát korun je často hranicí, přes kterou nechtějí lidé při obědu jít. „Co se týče denního rozpočtu na oběd, většina lidí je ochotna utratit do 150 korun. Ale více než čtvrtina je ochotna zaplatit i vyšší částky,“ řekl Luděk Vocílka, restauratér a šéf společnosti IN Catering. Očekává, že ceny obědů do konce roku vzrostou o dalších pět až deset procent.