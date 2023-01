Ve dvě stě patnácti případech šlo o krádeže vloupáním. Jednou z nich byl například případ z Věžní ulice v Jihlavě. „Pachatel vnikl do prodejny po poškození okna dlažební kostkou a odcizil mimo jiné cukrovinky a modely autíček,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Jana Kroutilová. Prostých krádeží bylo 242 a 332 skutků dělaly zbývající majetkové trestné činy.

Pohled do statistik prozradí, že výrazně vzrostl počet vloupání do rekreačních chat. Předloni jich bylo jen šest, loni sedmadvacet. Například v dubnu v Řásné ale přijeli policisté včas. Žena pak vyšla ven a sdělila, že přišla krást sama. To se policistům nezdálo a psovod našel na půdě ukrytého ještě muže.

Motivy, proč chatu navštíví nezvaní hosté, mohou být různé. Někdo hledá cennosti, jiná kategorie jsou ale takzvaní cesťáci, kteří největší škodu způsobí vylomením dveří. „To jsou zloději, kteří cestují po republice. Jdou, otevřou chatu, pokud najdou jídlo, nají se, vyspí a jdou dále,“ uvedl již dříve Marian Cakl z oddělení služební kynologie. Proto někteří chataři své domky ani nezamykají.

Třiadvacetkrát se pachatelé vloupali do rodinných domů, sedmkrát do bytů. Zloději si příliš nelámou hlavu s tím, jestli je někdo zrovna doma.

„Devětadavacetiletý muž přijel k domu v noci, kdy obyvatelé domu spali, vloupal se k nim a ukradl jim věci. Ty pak naložil a pokračoval v jízdě zpět na dálnici a pryč,“ informovala Kroutilová loni v prosinci o případu, kdy byla škoda dvě stě tisíc. Osmkrát se někdo vloupal do obchodu a dvakrát do kiosku, v těchto dvou případech zaznamenali policisté meziroční pokles.

Trestná činnost na Jihlavsku v roce 2022:



- v okrese došlo k 1 609 trestným činům, o rok dříve jich bylo 1 245

- k největšímu nárůstu došlo u majetkové trestné činnosti, následují násilné trestné činy

- nejvíce trestných činů v okrese se stalo v Jihlavě a obcích v okolí, bylo to zhruba desetkrát více než v dalších oblastech, což jsou Polensko, Telčsko a Třešťsko

Čtrnáct ukradených aut je stejný počet jako o rok dříve. Přitom už nejsou hlavním cílem zlodějů škodovky, zejména pak octavie, jako tomu bylo před deseti lety. „Většinou se jedná o luxusní vozidla německých značek, která potom končí v zahraničí,“ řekl již na začátku roku 2020 náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Pavel Peňáz.

Pětatřicet aut pak zloději prohledali, neodjeli s nimi ale. K tomu lze připočítat případ, kdy se na Jihlavsku ukrývalo porsche, které pachatel ukradl z havlíčkobrodské firmy. Stálo tam v garáži nezamčené. Policisté evidují také osmnáct ukradených jízdních kol.

Krádeží v bytech bylo vloni jedenáct. V obchodech, kde šlo o potraviny, elektroniku i další zboží, sto třináct. V tomto případě jde o výrazný nárůst oproti roku 2021, kdy jich bylo pětačtyřicet. Dále policisté řešili čtyřiasedmdesát případů poškození cizí věci, sto šestasedmdesát podvodů a pět zatajení věci.