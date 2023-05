Cyklisté z Polné se mají na co těšit. Pumptracková dráha slavnostně zahájí provoz třetího června a navíc se chystá cyklostezka do Jihlavy.

Pumptrack chtějí i v Polné. | Video: Deník/Martin Singr

Zamýšlená cesta povede z Polné do Filipovských chaloupek, pak do Dobronína, za fotbalovým hřištěm zamíří k vojenskému prostoru a pak na konec Stříteže, odkud se stočí na Jihlavu. V místní části Pávov krajského města se pak napojí na už existující síť cyklostezek.

V Jihlavě předpokládají realizaci části do Stříteže za šedesát milionů v příštím a přespříštím roce, v Polné jsou opatrnější. „Studie je hotová, do roka by mohla být i projektová dokumentace. Odvážní říkají, že se můžeme pokusit o dotaci v roce 2024. Nevím, jaká bude alokace, budou se snižovat podíly státu a zvyšovat podíly měst a obcí,“ informoval starosta Polné Jindřich Skočdopole.

Loni se uvažovalo, že by cyklostezka vedla místo nevyužívané železniční trati, z toho ale sešlo. „V Cihelně je firma Armex a ta dala záporné stanovisko. Jsou tam asi tři zaměstnanci, ale kdyby to prodávali, s vlečkou je to za úplně jinou cenu než bez vlečky,“ vysvětlil starosta.

Navíc by dlouhé roky trvalo projednání, co s tratí. „Už jsme se rozhodli, že tudy cesta nevede a já si myslím, že po trati nepovede už nikdy,“ prohlásil starosta.

Video: Pumptrack v Jihlavě

Zdroj: Deník/Martin Singr

U rybníka Peklo pak už dělníci finišují na stavbě pumptrackové dráhy. Původně se odhadovala cena tři miliony, polovinou přispělo hejtmanství. Nakonec však trať vyjde na čtyři a půl milionu. „Je to zábava, jen se na tom musí člověk naučit jezdit, chytit rytmus. Pak už jede bez šlapání,“ prozradil techniku jízdy Petr Dvořák, který rád využívá pumptrack v Lukách. Další podobná dráha je také v Jihlavě nebo v Novém Městě na Moravě.