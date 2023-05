Další lidé mohou najít bydlení v centru města u domu pečovatelské služby. Tam jsou z plánovaných tří bytových domů už postavené dva. „Ty domy jsou nádherné, je to trochu jiný styl než za nádražím,“ popsal starosta Jindřich Skočdopole. Třetí lokalita určená k výstavbě se nachází u Amylonu, tam se plánují vedle čtyř bytových domů také rodinné domy a desítky řadových domků.

Polná se má také rozrůst o dvacet až pětadvacet stavebních parcel v lokalitě Na Hlíně. Bude tam mít nové obvodní oddělení také policie. Řeší se i výstavba za vodárnou a v areálu Seneca na Palackého ulici.

I když starosta Skočdopole připouští, že z třetiny až poloviny obsadí nové byty stávající obyvatelé Polné, do deseti let by podle něj mohl počet obyvatel města vzrůst na šest tisíc. To je o přibližně osm set více než dnes. Proto je potřeba navýšit kapacitu základní školy.

Přestavbou budovy v Poděbradově ulici lze získat až šest nových tříd. „Budou to čtyři třídy plus školský klub,“ upřesnil starosta s tím, že se kapacita zvýší o sto dětí. Práce za třiapadesát milionů korun mají začít v létě. „Postupně ale budeme muset rozšiřovat další prostory, třeba v budově v ulici Komenského by se mohla využít půdní vestavba,“ uvažoval dále.

Upravená mateřská škola by měla mít o pětasedmdesát až sto dětí vyšší kapacitu. „Máme čtyři nebo pět variant na navýšení kapacity mateřské školy. Jsou ale navrženy do lokality Na Podhoře, kde v současné době stojí jedna ze tří školek a pokud bychom tam zahájili výstavbu, nemáme dočasně kam umístit pětasedmdesát dětí,“ pokrčil rameny dlouholetý starosta Polné.

Kapacitu družiny, ale také jídelny a kuchyně pak může vyřešit koupě Lidového domu, který městskou kasu vyjde na patnáct milionů. „Zastupitelstvo schválilo záměr koupě, byli jsme domluvení, ale minulý týden se to trochu zadrhlo. Iniciujeme jednání a věříme, že druhá strana opět přijde ke stolu,“ popsal Deníku nejnovější vývoj Skočdopole.

Ve městě se má zvýšit i počet obchodů. Dosud jediný větší je Coop u silnice ke Žďáru nad Sázavou. Nyní vzniká Penny Market na opačném konci města, ve směru na Jihlavu. V červenci má být kolaudace a následně na polenskou pouť otevření. „Každou naši stavbu se snažíme dokončit v nejkratším možném termínu,“ potvrdil mluvčí řetězce Tomáš Kubík.

Další supermarket pak bude součástí nově budovaného OC Polná. Mluvilo se o Lidlu či Bille, zřejmě však půjde o Tesco. „Odhadujeme, že v oblasti maloobchodu a služeb je Polná spádovým městem pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ uvedl před časem developer Tomáš Blaha.

Deník zajímalo, jestli je na vyšší počet obyvatel připravená kanalizace a vodovod, čistírna odpadních vod a zda nebude potřeba víc úředníků na radnici. „Počet úředníků zvyšovat nebudeme, to zvládneme. U čističky prověřuji, zda bude potřeba intenzifikace a vodovody a kanalizace děláme průběžně,“ popsal starosta.

Noví obyvatelé nebudou mít ani nouzi o pracovní příležitosti. V Polné funguje řada zavedených firem. Práci dávají i drobní podnikatelé a blízko jsou hned tři okresní města - do Jihlavy a Havlíčkova Brodu to není ani dvacet kilometrů, do Žďáru nad Sázavou jen o trochu více.

Nárůst obyvatel o pět set lidí bude znamenat, že Polná ve statistikách přeskočí Telč a možná i Třešť. Tím by se stala po Jihlavě druhým největším na Jihlavsku.