V blízké budoucnosti se má výrazně rozrůstat, bytové domy tam staví hned tři developeři, pracuje se i na projektu OC Polná a ještě letos by mohl otevřít svůj supermarket Penny Market.

Podívejte se ve fotogalerii, jak to v městě vypadá.

Polná

První zmínka: 1242

Počet obyvatel: 5201

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkK osobnostem, které část svého života spojily s Polnou patřila například rodačka z jihlavy a legendární televizní moderátorka Kamila Moučková. Ve městě žila v letech druhé světové války, kdy chodila do místní základní školy a účinkovala v ochotnickém divadle. Několik dětských let strávil v Polné, v tamním měšťanském pivovaru se svými rodiči také spisovatel Bohumil Hrabal.

Tip na výlet: Na Homoli v Polné se turisté mohou vydat za Jiřím z Poděbrad

V Polné na Vysočině se tyčí kopec Na Homoli, ke kterému se váže pověst o návštěvě českého krále Jiřího z Poděbrad. Na vrcholku stojí dvě sochy v nadživotní velikosti, které k návštěvě krále odkazují. Turisté si tu mohou pověst přečíst a využít odpočívku. Kopec se nachází jižně od centra. Od zámku vede na kopec zelená turistická trasa. Kousek pod vrcholem je orientační tabule s obrázkovou mapou, na vrchol vede severní cesta.



Kopec Na Homoli v Polné je výletním místem.Zdroj: Karel Křivánek