Všechna politická uskupení, která šla loni do komunální voleb v Polné měla v programu výstavbu koupaliště ve městě. Nyní budou zvolení zastupitelé vybírat ze dvou možností – stavby klasického koupaliště nebo vybudování biotopu.

„Máme možnost vybrat variantu A, variantu B nebo variantu C,“ řekl Polenským starosta města Jindřich Skočdopole (nezávislý) při listopadové diskusi v kině. Variantou C vedle dvou zmíněných možností je podle starosty nestavět koupaliště vůbec.

Starosta při diskusi uvedl, že věří, tomu, že se zastupitelé pro některou z prvních dvou variant rozhodnou. Poukázal na to, že před volbami všichni koupaliště chtěli.

Zájem o představení plánů možného budoucího koupaliště byl ze strany místních značný. Přišlo několik desítek lidí, kteří hodinu kladli projektantům dotazy.

„Polná je sportovní a těch 25 metrů dráhy je strašně málo. Dráhy jsou jen tři, a tak tam může plavat jen deset lidí,“ uvedla jedna z diskutujících svůj názor na možnost, že by Polná postavila klasické koupaliště nad rybníkem Peklo.

V místě dnešního areálu by vznikla nerezová vana s chlorovou technologií, která by nabídla tři 25 metrů dlouhé plavecké dráhy, prostor s vodními atrakcemi a dětské brouzdaliště. Celkem by šlo přibližně o čtyři sta metrů čtverečních koupací plochy. Vedle koupaliště by stálo dětské hřiště a hřiště pro beachvolejbal.

„Naše zkušenost je taková, že většinu návštěvníků tvoří maminky s malými dětmi a plavců je jen menší část. Proto je koupaliště navržené takto,“ uvedl jeden z přítomných projektantů. Podle něj by bylo možné dráhy prodloužit, ale je to věc financí a navíc by delší koupaliště zmenšilo prostor pro dětské hřiště.

Právě prostor výrazně limituje lokalitu nad rybníkem Peklo. Vše se musí vejít do omezeného prostoru nad rybníkem, který je špinavý a ke koupání se nehodí. Navíc je na místo třeba chodit nejméně půl kilometru pěšky, neboť tam není možnost postavit parkoviště.

Na místo by se těžce dostávala i auta firmy, která by koupaliště stavěla. Město počítá s tím, že by na dobu výstavby upustilo vodu z rybníka a dočasná přístupová cesta by vedla po jeho dně.

„Když se chodíme s dětmi koupat, nejvíce se jim líbí skákání. U nás i v zahraničí se s tím na koupalištích počítá, ale tady ta možnost není,“ zazněla další připomínka.

Návrh počítá s hloubkou pouze do 1,6 metru, což také mnohé diskutující udivilo. Další projektantka sice možnost vybudování skokanské sekce připustila, ale dodala, že by se koupaliště muselo zvětšit a náklady by narostly o více než tři miliony korun.

Druhá varianta na Bradských loukách výše uvedený problém nemá. Projekt tam nabízí 2 200 metrů koupací plochy a hloubku až 3,6 metru. Ke skákaní by stačilo přidat jen odrazový můstek. Biotop na Bradských loukách navíc umožňuje vybudování parkoviště až pro osmdesát aut. Leží také mimo obydlené území a případný hluk by nikoho neobtěžoval.

Největším negativem tohoto návrhu je, že se rozkládá na soukromých pozemcích, jež by muselo město vykoupit. Cenu zatím nikdo nezná. „Šlo by nejspíš o miliony,“ poznamenal starosta.

Vybrat optimální variantu nebude snadné. Každá z možností má své klady a zápory, jak ukázala diskuse. „Ještě nejsem rozhodnutý, jak budu hlasovat,“ uvedl polenský opoziční nezávislý zastupitel Roman Vařejčka. Ten vidí zásadní problém v ceně obou projektů.

Podle prezentovaných předběžných údajů by vybudování koupaliště nad Peklem přišlo na 66 milionů korun a biotop na Bradských loukách na 69 milionů korun, ovšem to je cena bez výkupu pozemků. Město by tak muselo sáhnout do svých rezerv, a ty doplnit půjčkou, kterou by léta splácelo. Navíc provozní náklady koupaliště nad Peklem by ročně činily 2,8 milionu korun. Provoz biotopu by byl o poznání levnější. I to musí v pondělí zastupitelé vzít v úvahu.