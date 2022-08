Polná.Zdroj: Deník/Martin Singr

Koupaliště v Polné zatím chybí

Bohatý výčet úspěšných projektů jmenoval i starosta Polné Jindřich Skočdopole. „Předchozí období bylo opět úspěšné,“ zhodnotil. Nepodařilo se vybudovat koupaliště, ač už byla připravená studie. „To jsme zastavili na základě nejasné ekonomické situace v důsledku covidu. Není na tom shoda ani do dalších let,“ okomentoval situaci starosta, který vede Polnou až neuvěřitelných čtyřiadvacet let.

Jestli bude pokračovat bylo dilema i pro něj samotného. „Od lidí, které mám v uskupeních Poleňáci pro Polnou a Nezávislí pro Polnou, mám maximální podporu, chtěli, abych kandidoval. Volby bereme s pokorou a pokud budu zvolen, tak jsem kandidátem za tyto dvě uskupení na post starosty města,“ prozradil.

Pokud prodlouží své působení v čele města, bude muset řešit, jakým oblastem se věnovat. „Bude to strašně jednoduché a na druhou stranu velmi složité,“ řekl k projektům do dalších čtyřech let. Do Polné se totiž povedlo přivést developery a tak poroste počet obyvatel. Podle něj je třeba hlavně zvětšit školku a dostat do Polné supermarket.

To by se mělo podařit, o Polnou má zájem Penny Market, další obchodní řetězec bude v OC Polná, tam se hovoří o Lidlu či Bille. Místní to vítají. „S ohledem na to, že do Polné jezdí nakupovat lidé ze širokého okolí a máme tady jen jeden supermarket, je to vhodná stavba. V části města, kde se bude stavět, se počítá s rozvojem a jsou tam sice dvě benzinové pumpy, ale není tam kde nakupovat,“ uvedl Marcel Moržol z Polné. Druhý větší obchod, Coop, je na druhém konci města u silnice na Žďár a tak nehrozí, že by si s Penny Marketem přímo konkurovali.