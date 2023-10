/VIDEO, FOTO/ Několik desítek řidičů ve čtvrtek 26. října využilo možnost zdarma zlepšit své dovednosti za volantem. Na jihlavském polygonu se učili zvládat auto v extrémních podmínkách, tedy na mokru.

Řidiči na polygonu krotili svá auta. | Video: Deník/Martin Singr

Instrukce a okamžitou zpětnou vazbu jim přes vysílačky přímo do auta dávali zkušení instruktoři. „Největší chybu řidiči dělají v tom, že nedokážou pořádně brzdit, nevyužívají brzdu naplno. Výhodou je, že asistenční systémy mají šanci nám do jisté míry pomoci,“ zhodnotil lektor z jihlavského polygonu Miloslav Cink.

Podle něj je nejužitečnější asistenční systém v autě ABS, který už nyní mají téměř všechny vozy na silnicích. Novější auta přitom mají tento systém dokonalejší než ty starší. „Ale pořád je to hlavně o řidiči. Když bude dobře předvídat situaci a nepotká řidiče, který vyvolá krizovou situaci, tak ABS nebude potřebovat,“ zdůraznil Cink.

Na dotaz, jakého dalšího pomocníka považuje za důležitého, jmenoval start stop systém. Toho ale většina řidičů hned po nastartování vypíná a nemůže mu přijít na jméno. „Jeho obrovskou výhodou je, že když řidič začne brzdit a zapomene na spojku, tak zhasne motor. Zastaví se kola a nefunguje ani ABS. Se start stop systémem motor po sešlápnutí spojky automaticky naskočí, řidič má dále k dispozici asistenční systémy a třeba i posilovač řízení,“ vysvětlil lektor.

Deník zároveň zajímalo, jestli existuje univerzální rada, jak zvládnout smyk. „Každý smyk vyžaduje jiné řešení. Ale nejhorší je panika. Bohužel u většiny řidičů nastane, a aby se tak nestalo, je potřeba ty krizové situace trénovat,“ uvedl Miloslav Cink. Řidiči nejdříve probrali teorii a pak si silnici neustále zkrápěnou proudy vody nesčetněkrát projeli. Správné chování na mokru je třeba dostat pod kůži.

Účastníků mohlo být i více, kapacita byla postatně vyšší než několik desítek řidičů. Nové zkušenosti si pochvaloval například Pavel Kubeš z Prahy. „Akci hodnotím kladně, řidičák mám necelé dva roky a už dávno jsem si to chtěl vyzkoušet. Překvapilo mě, jak auto reaguje za takových situací, je potřeba jezdit pomaleji, ne vždy člověk stihne zabrzdit,“ zjistil v bezpečném prostředí polygonu. Ocenil, že se naučil držet volant rovně, když brzdí.

Spokojený odjížděl také Alexandr z Brna. „Je to skvělá věc, která by měla být v autoškolách,“ myslí si o jízdách na polygonu. Bude si nyní vědět rady, když se v běžném provozu dostane do krizové situace? „Teoreticky bych měl na silnici zareagovat lépe. Určitě to bude o něco lepší, ale bylo by dobré na kurz zavítat ještě několikrát,“ uvažoval nahlas.