Chystáme se na to, co přijde. A ono to přijde, to všichni víme, uvědomuje si dobrovolnice Michaela Musilová. V Jihlavě zítra večer slavnostně otevře Centrum humanitární pomoci, které nabídne pomocnou ruku nejen uprchlíkům z Ukrajiny, ale také Čechům.

Centrum humanitární pomoci v kostce:



* Dovézt do centra textil, drogerii, potraviny nebo cokoliv jiného lze každý všední den mezi devátou a sedmnáctou hodinou

* Lidé v nouzi mohou přijít každý všední den mezi jednou a pátou odpoledne, musí mít ale razítko z úřadu

* V centru se chtějí připravit na problémy, které mohou lidé mít už na konci prázdnin

Lidé v hmotné nouzi, třeba matky samoživitelky nebo důchodci, najdou pomoc v bývalé městské vývařovně vedle Lidlu na Okružní ulici. „Pravidla jsou daná jasně. Ukrajinští uprchlíci musí mít vízum vystavené po 24. únoru, místní potřebují potvrzení z magistrátu, úřadu práce, oblastní charity nebo jiné instituce, která se stará o potřebné lidi. Opravdu musí mít doporučení a razítko. Není to tak, že by někdo přišel z ulice a vzal si, co chce,“ vysvětlila Musilová.

Centrum by mělo fungovat dlouhodobě, i po skončení konfliktu na Ukrajině. „Jdeme to ekonomické krize. Lidí, kteří tu pomoc budou potřebovat, bude víc a víc,“ uvedla ředitelka Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě Ilona Loužecká, která má centrum na starosti. Michaela Musilová očekává první nárůst lidí v nouzi v době, kdy se vrátí z dovolených a začnou chystat děti na nový školní rok. Dalším milníkem může být půlka září, kdy začne topná sezona a lidé si uvědomí, jak obrovské investice je čekají.

Veřejnost může vše, co nepotřebuje, vozit hned. Oblečení, obuv, ale i potraviny nebo hygienické potřeby je možné dodat každý všední den mezi devátou dopolední a pátou odpolední. „Lidé mohou nosit nejen oblečení. Někdo může mít doma skleničky, každou jinou a koupí si nové. Ty staré může donést sem, tady nikomu nevadí, že je každá jiná. Může to být nádobí nebo rychlovarné konvice,“ vyjmenovala Musilová s tím, že použité elektrospotřebiče dostávají lidé jen na vlastní riziko. „Oni jsou i za to vděční,“ dodala.

Obrovská poptávka je po dětských kolech, odrážedlech, míčích. Děti totiž chtějí sportovat a jejich rodiče si často nemohou dovolit koupit jim vybavení. „Když někdo peníze má a nemusí počítat každou korunu, tak proč prodávat staré kolo na internetu za osm set korun, když nám ho může dát a někomu to udělá obrovskou radost? Dítě, které si ho tady vezme, by kolo třeba nikdy v životě nemělo,“ uvažovala nahlas Musilová.

Lidé v nouzi naopak mohou do budovy chodit mezi jednou a pátou odpolední. „Víme o šedesáti evidovaných lidí z Ukrajiny plus máme první lidi z Jihlavy,“ sdělila čísla Ilona Loužecká. Stejně tak mají stále dveře otevřené další dobrovolníci. „Pokud by chtěl někdo pomoci rukama, je dobré zavolat nebo napsat zprávu, abychom se domluvili,“ řekla Musilová a pokračovala: „Kdyby někdo koupil třeba dvoje těstoviny nebo dva sprchové gely navíc, může tu kdykoliv zaklepat a nechat to tady, budeme rádi.“

Centrum humanitární pomoci se podařilo uvést do chodu a nyní je čas zapracovat na propagaci. Informace například o tom, co je potřeba, mají být do budoucna k vidění na webu města i kraje. V plánu je založit také vlastní webové stránky a profil na sociálních sítích. Budova bude také označená, aby lidé snadno trefili.