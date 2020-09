Poradny fungují od dubna a své služby nabízí zadarmo. „Člověk se na nás obrátí telefonicky, nebo na Facebooku. Bez obav můžou vyjádřit své emoce, podívat se na svou situaci z různých stran a svěřit se s tím, co je trápí nejvíce,“ přiblížila postup Michaela Vitmajerová, vedoucí jihlavské poradny.

Odborníci varují před nekonečnou točící se spirálou dluhů. Nastává, když hráči svou závislost před rodinou tají a snaží se zpět vyhrát to, co dluží. „Hned jak poradna začala, tak jsme měli první klienty. Jejich počet stále narůstá, už jich jsou desítky. Nejčastěji se k nám dostanou lidé, kteří sází online. Je potřeba, aby chodili dlouhodobě, protože to je závislost,“ popsala Zdeňka Danhoferová ze žďárské pobočky.

Jiří Kašpárek