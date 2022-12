Muzeum je přístupné bez průvodce, návštěvníci si mohou informace načíst přes QR kódy. „V muzeu také přibudou k původním modelům Hoffmannových významných staveb další, a to Sanatorium Purkersdorf, kabaret Fledermaus a palác Stoclet,“ sdělila Krásová. Novinkou je také naučná stezka, která vede Brtnicí. Zájemce zájemce třeba i na hřbitov. Tam jsou náhrobky, které Hoffmann navrhl pro své rodiče.

V muzeu jsou také tematické knížky z posledních třiceti let. Moravská galerie historicky poprvé vydala k expozici publikaci pro nečtenáře. „Vytvořit knížku pro nečtenáře byla výzva. Jde o dvě nová leporela pro děti do dvou let. Domeček Josefa Hoffmanna s originálními kresbami vytvořila umělkyně Maria Makeeva v kontrastním černobílém, a pak barevném provedení,“ přiblížil ředitel Moravské galerie Jan Press.