S dosavadní návštěvností jsou v městysi spokojení, podle všeho bude letošek srovnatelný s rokem 2019. Tehdy na koupaliště přišlo třicet tisíc lidí. Několikrát koupaliště v Lukách navštívil i Petr Novotný s rodinou, který přijel z Jihlavy. „Různě to střídáme. Jezdíme do Vodního ráje, do Luk i do Třeště. Každé koupaliště je jiné, ale všechna jsou super,“ zhodnotil během své návštěvy v Třešti sympatický otec od rodiny.

Přírodní koupaliště Malvíny v Třešti pak letos přivítalo více než dvacet tisíc lidí. „Byla to jedna z nejlepších sezon,“ zhodnotil letošek starosta Vladislav Hynk. Jen v roce 2018 přišlo na koupaliště více lidí. V neděli 3. září mělo otevřeno naposledy zejména proto, že biotop nemá ohřívanou vodu a ta už ukazovala hodnotu jen 17 stupňů Celsia. „Rána jsou chladná a slunečné počasí vodu dostatečně během dne neohřeje,“ pokrčil rameny starosta.

Už nyní vedení města počítá s tím, že se příští rok výrazně obmění personál na koupališti. Správce a řada brigádníků po letošním roce kvůli dalšímu pracovnímu vytížení skončili. „Nyní je prostor pro případné nové zájemce. Pokud jste plnoletí, umíte plavat a nebojíte se kohokoli ošetřit a zachránit, ozvěte se,“ vyzval starosta případné zájemce. Další změnou, o které v Třešti uvažují, je udělat zastřešení nad stoly s občerstvením.

Nejvíce lidí na Jihlavsku přitom během léta přišlo do největšího aquaparku na Vysočině, jihlavského Vodního ráje. Od 24. června do 31. srpna navštívilo venkovní areál téměř čtyřiatřicet a půl tisíce lidí. „Za sezóonu, která trvala dvaašedesát dní, jsme měli sedmnáct dnů zavřeno z důvodu špatného počasí. Rekordním dnem byla neděle 9. července, kdy dorazilo 2 246 lidí. Návštěvnost přes dva tisíce byla během léta pouze dvakrát,“ podělil se o statistiky Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

Vedle návštěvníků venkovních bazénů využilo dalších skoro sedmadvacet tisíc osob krytou část. Aktuálně je do 22. září i tato část zavřená, kvůli pravidelné údržbě. Zájemci o plavání tak mohou v Jihlavě zavítat do Bazénu Rošického.

Ti, kteří se nebojí chladnější vody, chodí plavat do rybníků či přehrad. „Lidí chodí velké množství, ale jestli se koupou nebo ne, to vám neřeknu. Někdo se koupe v jakýkoliv čas,“ řekl na adresu oblíbeného areálu u rybníka Peklo starosta Polné Jindřich Skočdopole. Během víkendové pouti tam bude fungovat kiosek od dvou odpoledne do osmi večer a k dispozici bude vše jako v létě.