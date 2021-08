Další kroky vedoucí k redukci či přesunu poboček pošty pozastavil ředitel pobočkové sítě jižní Morava Jiří Rotschedl po tříhodinové schůzce na radnici, kde byla koalice, opozice i šéf Senátu Miloš Vystrčil. Do dvou týdnů pak Rotschedl předloží zastupitelům další variantu návrhu řešení optimalizace pobočkové sítě.

Zásadní je, že se Česká pošta podle Rotschedla musí chovat ekonomicky a hledat klienty ve velkých obchodních centrech. Přesun do obchodní zóny Shopping Jihlava za městem ale kritizovala veřejnost i vedení města. Lidé v nadsázce říkali, že se může pobočka rovnou přesunout do Znojma nebo do Prahy na Černý Most.

Ještě větším tématem pak bylo slučování a uzavírání poboček na sídlištích Březinova a Demlova, Hamerníkova a Erbenova nebo na Horním Kosově a v oblasti ulice S. K. Neumanna. Tam žije mnoho starších lidí, kteří jsou zvyklí si na poště vyzvedávat důchody nebo si chodí pro úřední dopisy. „My jsme na Březinkách před pěti lety vypláceli 650 důchodů, nyní je to dvě stě a do pěti let by to mohlo být pod sto,“ reagovali zástupci pošty.

Radní přitom chtějí pokrytí služeb pošty dokonce zahušťovat. To aby byla Jihlava městem malých vzdáleností, kde lidé nepotřebují auta. „Překvapením pro všechny účastníky schůzky bylo, že pošta jako státní podnik jde svou strategií proti obecnému trendu plánování měst, což nemá důsledky jen pro Jihlavu, ale i pro další menší města či obce, kde by toto mohlo vést až k zániku poštovních služeb,“ sdělila Aneta Hrdličková z magistrátu.

Jednání však budou pokračovat. Další schůzku bude mít předseda Senátu s generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem ve čtvrtek 12. srpna. Tam bude téma nejen situace v Jihlavě, ale obecná strategie podniku. Za město Jihlava se zúčastní radní David Beke.