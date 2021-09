Netají se ani svou vášní pro tetování. „Rád se svěřím do rukou profíků, ale i já sám jsem majitelem tetovacího strojku, takže občas trénuji na vlastní kůži,“ prozrazuje. „Miluji hudbu a léto, takže víkendy v létě trávím na hudebních festivalech, nebo loukách s elektronickou muzikou, u rybníků, na kole, na pivu anebo ve společnosti mých kamarádů a rodiny,“ uzavírá sympatický mladík.

Ve volném čase se věnuje svému parťákovi, kterým je anglický bulteriér Ejb. Rád cestuje po České republice i po světě, každý rok se snaží navštívit jinou zemi a poznávat cizí kulturu. Ostatně v minulosti celkem rok cestoval a pracoval na Novém Zélandu. To bylo když po čtyřech letech na pozici sociálního pracovníka potřeboval menší změnu.

Jedná se o práci, kde je každý den jiný. Lukáš Mandát si vždy ráno pročte denní hlášení a pak se někdy účastní sociálního šetření, jindy s technikem vyrazí do domova klientů a montuje tam „krabičku“ nutnou k fungování tísňové péče. Občas si i sám sedna k telefonům na dispečinku. „A když je potřeba něco přivrtat, utáhnout, složit, natřít, opravit? Beru svůj kufřík s nářadím a ze sociálního pracovníka přepínám do módu kutila,“ usmívá se.

Jako vedoucí tísňové péče pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením zajistit konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku. „Služba funguje na principu tísňového tlačítka, které klient v krizové situaci stiskne. Může to být při náhlém zhoršení zdravotního stavu, pádu, když se cítí ohrožen a podobně. Následně dojde ke spojení s operátorem, který zprostředkuje adekvátní pomoc,“ popisuje fungování služby, která je v provozu čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu.

/FOTO/ Lukáše Mandáta by na jeho povolání tipoval málokdo. Mladík s vášní v tetování, který má i vlastní tetovací jehlu a rok cestoval po Novém Zélandu, má však dobré srdce. Práci sociálního pracovníka vyzkoušel v několika neziskových organizacích a nyní funguje v Život 99 – Jihlava, kde se občas mění v operátora na telefonu nebo v kutila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.