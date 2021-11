Starosta Vladimír Čížek nevidí v případné změně problém. „Lidé by si zvykli, je to otázka dvou, tří měsíců,“ uvedl.

S místními se před důležitými změnami v obci schází, tomu ale současná situace nepřeje. „Děláme jen to, co lidé v podstatě odsouhlasili. Proti přání lidu si nemůžeme nic dovolit dělat, je to o vzájemné domluvě,“ řekl Vladimír Čížek.

Nyní se tak bude obec věnovat v první řadě úpravě silnice, která vede i okolo školy. „Je položená na blátě, to se jinak říct nedá,“ nebral si starosta servítky.

Po výměně vodovodního potrubí pod ní nyní přijde na řadu finální oprava. „Existuje fréza, která povrch rozemele, za ní to grédr celé přehrne, válcem se podklad zhutní a na to přijde plnohodnotný asfaltový koberec,“ vysvětlil.