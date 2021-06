Starostku Pavlínu Novákovou úspěch upřímně potěšil a také překvapil. „Musím říct, že každý rok výsledky sleduji. Letos jsem na to pozapomněla, máme hodně práce s kanalizací a dalšími projekty,“ vysvětlila. Co se týká zbytkového komunálního odpadu, vychází v Cejli 145 kilogramů na osobu. Limit pro letošní rok, který je celorepublikově dvě stě kilogramů, tak s velkou rezervou plní.

Je to zejména díky místní kompostárně, bioodpadu je zkrátka hodně. „Kromě kontejnerů na stanovištích naši pracovníci od dubna do konce listopadu pravidelně sváží bioodpad od jednotlivých nemovitostí a to je velké plus," poodhalila starostka.

Obec systém řádného třídění buduje již pět let a přitom stále apeluje na občany, aby třídili. „Máme tu zastoupené všechny komodity včetně kontejnerů na olej a plech, sbíráme i větší železný šrot,“ vyjmenovala Pavlína Nováková s tím, že většina lidí chápe, že třídění je důležité.