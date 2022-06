Jihlavský historik Zdeněk Jaroš je svého času popsal: „Slavnost zahajoval říšský herold s trubači a korouhevníky Svaté říše římské a praporečník královského města Jihlavy. Pak ve sledu šly a jely krojované skupiny, zachycující německou historii města. Za skupinou Markomanů to bylo dalších pětašedesát skupin a živých obrazů.“

Jihlava svítila prapory, vlajkami, barvami girland. Okna a cesty zdobily záplavy květin. Město večer zářilo slavnostním osvětlením a Jihlavany na chvíli šokoval ohňostroj s dělostřelbou. U kostelíka se příštího dne konala tisícihlavá slavnost k domnělému 1 100. výročí založení Jihlavy. Sláva vyvrcholila nekonečným průvodem, kde šestašedesát skupin, oddílů a vozů představovalo nejvýznamnější události z historie i současný život města. Diváci v hustých špalírech při cestě viděli desítky scén a malých představení. Například vítání císaře Zikmunda, mistry pěvce, dvůr boha pivovarníků Gambrina a další. Představily se současné i historické zaniklé cechy a také novodobé jihlavské spolky.

Už od pátku přivážely do Jihlavy zvláštní vlaky nové návštěvníky z Čech a Moravy.

Dva průvody

Historické prameny uvádějí, že průvod šel dvakrát. V sobotu 24. června o půl desáté dopoledne a v neděli 25. června o půl jedenácté.

„Ve 20 hodin se na všech věžích rozezvučely zvony a z ochozu věže sv. Jakuba zazněl slavnostní chorál. Ve 21 hodin ozářila město slavnostní iluminace a členové Turnvereinu uspořádali velký pochodňový průvod. Zároveň na okolních kopcích vzplanuly velké ohně,“ doplnil Zdeněk Jaroš.

Vše probíhalo po celé dny v pestré kulise zvuků a tónů mnoha kapel a souborů. Do toho vyzváněly zvony a dav lidí ohlušovaly rány z městských hmoždířů.

Sláva to byla převeliká a věřící si přišli na své na několika slavnostních mších. Lákala i představení v městském divadle. Svoje publikum mělo vítání čestných hostů na radnici, na pódiích venku a jinde. „Přijeli i pan opat Starý a starosta Popelak s místostarostou Inderkou. Oba kovaní Němci se nechali vidět. Slavnosti přidal na lesku také arcivévoda Rainier. Večer bylo divadlo o prvním německém osídlení. Druhý den město hýřilo historickými kroji a průvod šel do Šištotu (Střelnice), kde se vesele střílelo do noci,“ zapsal si do svého deníčku tehdejší farář od sv. Jakuba Alexander Beckert.

STANISLAV JELÍNEK