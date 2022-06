„Jedná se o fotografie Střížova, Rokštejna, Doubkova a střížovských obyvatel z padesátých až osmdesátých let. Bude vystaveno několik desítek fotografií ve formátu A3 nebo A4,“ uvedla pořadatelka Lenka Procházková s tím, že autorem snímků je její prastrýc Bohuslav Kabelka.

Jihlavská radnice chce reagovat na oteplování města. Víme jak

Fotky mapují proměnu pouťových atrakcí, k vidění budou i autobusy, kterými střížovští v minulosti cestovali. Výstava bude otevřená v sobotu 25. června od dvou do čtyř odpoledne a v neděli 26. června od deseti dopoledne do čtyř odpoledne s hodinovou přestávkou na oběd od dvanácti do jedné hodiny. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek půjde na opravu kostela svatého Jana Křtitele ve Střížově.