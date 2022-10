Magistrát tímto reagoval na časté žádosti lidí z největšího jihlavského sídliště, kterým bylo líto vyhazovat použitelné věci a do re-use centra v Brtnické ulici to mají daleko.

Do skříně mohou lidé odkládat vybavení domácnosti jako je nádobí nebo hrnce, mechanické domácí spotřebiče, dekorace, knihy, hračky a další věci. „Omezí tím množství produkovaných odpadů a navíc můžou potěšit zdánlivě nepotřebnou věcí někoho dalšího,“ uvedla Katarína Ruschková z jihlavského magistrátu.

V průhledné skříni by naopak neměl končit textil, nábytek a elektrospotřebiče. „Textil a drobné elektrospotřebiče je možné odložit do daných kontejnerů nebo je odevzdat na sběrných dvorech. Nábytek, koberce, sušáky na prádlo a další rozměrné věci je potřeba odvézt do sběrného dvora," vysvětlila Ruschková.

Na principu takzvané cirkulární ekonomiky je přitom vytvořená i samotná re-use skříň. Byla totiž vyrobena z textilního kompozitu, tedy z recyklovaného textilu a vyhozených plastových obalů, igelitových tašek a různých folií, které pocházejí z Jihlavy.

Ve městě se jedná o nový materiál. „Z kompozitního materiálu se dá vyrobit například kontejnerové stání na popelnice, odpadkové koše, stání na kole nebo ochrana na stromy,“ vyjmenoval Radek Kourek z třídící linky ASMJ.