Pro téměř celou Vysočinu platí extrémní stupeň nebezpečí povodní a nejvyšší varování před silnými dešti. Jednu z hlavních rolích při mimořádných událostech vždy hrají hasiči. V souvislosti s blížící se hrozbou povodní odpověděl Deníku na pět otázek Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranné sboru Kraje Vysočina.

Od kdy se hasiči připravují na čtyři dny deště a jak ta příprava vlastně vypadá?

Hasičský záchranný sbor se připravuje na kterýkoliv typ mimořádné události trvale. Není to tak, že bychom až teď, kdy byla vydána výstraha ČHMÚ, začali pracovat na tom, abychom měli všechny věcné prostředky na zvládání mimořádných události v akceschopném stavu.

V souvislosti s vydanou výstrahou jsme ale prověřili všechny prostředky na stavění protipovodňových opatření, které jsou v povodňových plánech.

Připravují se zatím jen profesionálové, nebo jste už zapojili i dobrovolné hasiče?

Bez jednotek dobrovolných hasičů, které zřizuje obec, bychom si naší činnost nedokázali představit. Tu tíhu zejména v intravilánech obcí nesou dobrovolní hasiči a my jsme rádi, že můžeme využít jejich místní znalosti. Oni moc dobře ví, kde mají kritická místa na vodních tocích.

Na tiskové konferenci jste zmínil, že by se lidé měli vyhnout povodňové turistice. Znamená to, že nejlepší bude o víkendu zůstat doma?

Nemusí být úplně doma. My jsme při historických mimořádných situacích zaznamenali povodňovou turistiku a ta se netýká jen toho, že se někdo jde podívat k vodnímu toku na nějaký můstek. Chtěl bych apelovat, aby se lidé zdrželi jakékoliv činnosti na vodních tocích. Je více než nerozumné sednout na loď, možná i s dětmi, a zkusit splavit nějaký rozvodněný tok. Vodní zákon na toto pamatuje a myslím si, že rozumní lidé budou monitorovat situaci, která bude kolem jejich obydlí a v případě ohrožení volat tísňovou linku. A zbytečně se nevystavovat tomu, aby potřebovali naše síly a prostředky, které v tu chvíli budeme potřebovat na záchranu někde jinde.

Velké povodně v roce 1997 a 2002 Vysočinu víceméně minuly. Nechybí tak vysočinským hasičům praktické zkušenosti z terénu?

Vysočinu sice povodně minuly jako region, ale hasičský záchranný sbor funguje tak, že když síly a prostředky nejsou dostačující v postiženém kraji, jezdí pomáhat hasiči z jiného území. To, že Kraj Vysočina nebyl povodněmi postižen, neznamená, že by hasiči neměli praktické zkušenosti se zvládáním povodně, byť jsme zasahovali na Moravě nebo v Praze. Hasičský záchranný sbor je postaven tak, aby takové mimořádné události zvládal. I z legislativního rámce je jasné, že kdo jiný než hasičský záchranný sbor by měl být schopný podobné mimořádné události řešit.

Takže jste připraveni pomoci v regionu i mimo něj?

Musíme být připraveni.