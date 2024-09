V malé obci na Jihlavsku měli lidé bydlící za řekou nepříjemný budíček. „Musíte s autem hned odjet, nebo se s ním pak dlouho nikam nedostanete,“ dozvídali se od hasičů, hodiny přitom ukazovaly jen pár minut po sedmé ranní.

Někteří se rozhodli zůstat na vlastní riziko doma, jiní sedli do auta a jeli pryč. Následně hasiči uzavřeli provizorní lávku, u které se obávali, že ji proud vody strhne. Paradoxně člověk, který bydlel naproti mostu, vyčkával do poslední chvíle. Až když hasiči natáhli přes most pásku zakazující vjezd, sedl do auta. A hasiči museli dát pásku zase stranou, aby mohl projet.

V centru obce bylo zhruba deset hasičů, dále také policisté a starostka Eva Bendová. „Nezajímal se o nás nikdo, teď se zajímají všichni,“ zlobila se, zatímco stála v dešti, silný vítr každou chvíli obracel deštník naruby a ona musela vyřizovat jeden telefonát za druhým. S místní znalostí se víkendových dešťů obávala, stavební firma opravující průtah obcí ale dle jejích slov situaci podcenila.

Starosti přitom všem dělal nejen provizorní most, o který se opírala voda. „Zjistili jsme, že přes opravovaný mostek je natažené hlavní plynové vedení, při pohybu mostu hrozí poškození a únik plynu,“ informoval Deník velitel zásahu velitel zásahu Jan Michelfeit.

Po poledni však začal hejtman Vítězslav Schrek uklidňovat veřejnost, že by situace nemusela být tak katastrofická, jak se zdálo o den dříve. Třetí stupeň povodňové aktivity byl nakonec ve všech okresech Vysočiny kromě jihlavského. Řeka Jihlava sice byla vysoko, zaplavila třeba část cyklostezky ve městě nebo fotbalové hřiště v Malém Beranově, ale lidi a jejich domy výrazněji neohrozila. I most v Bítovčicích nakonec odolal.

Jihlava se povodním vyhnula mimo jiné díky včasné přípravě. Pracovníci odboru technických služeb včas zkontrolovali všechny městské rybníky a na hlavních plochách upustili vodu, aby snížili hladiny. Techniku a vybavení si připravili i dobrovolní hasiči, kteří navíc doplnili palivo do čerpadel a nachystali povodňový přívěs. Naštěstí nakonec nebyl potřeba.

Větší komplikace než deště obyvatelům Jihlavska přinesl silný vítr, který lámal stromy. Ty pak v neděli dopoledne připravily stovky domácností o elektrickou energii a následně paralyzovaly železniční dopravu.