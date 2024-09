Situace na Vysočině se pomalu dostává do normálu. Na silnicích je aktuálně uzavřených zhruba dvacet úseků, ještě ráno jich bylo o polovinu více. Někde byly spadlé stromy, jiné vozovky jsou podemleté vodou.

Hejtmanství už poslalo e-mail na cestáře a také do měst s dotazem na rámcový odhad škod po povodních. „Zatím máme hlášených asi čtyřicet majetkových událostí, na vyčíslení pracujeme,“ sdělil hejtman Vítězslav Schrek.

Lepší zprávy přichází od meteorologů, co se týká předpovědi počasí na Vysočině. Do pondělního rána spadlo v průměru 150 milimetrů srážek, déšť už ale ustává a srážky, které spadnou, by už situaci negativně ovlivnit neměly.

Lidé by pořád měli zůstat v pozoru. „Samo za sebe hovoří riziko naplněnosti půdy vodou, k sesuvu může dojít kdekoliv a my víme, že máme na některých stavbách potíže. Kdekoliv se může utrhnout silnice a je třeba být obezřetní,“ prohlásil.

Co se situací na řekách týká, hladina stagnuje nebo klesá, třetí stupeň povodňové aktivity je stále například na Sázavě nebo ve Svratce. Ze základny v Náměšti odletěly tři vrtulníky, které budou pomáhat v krajích více zasažených velkou vodou, o odřadu hasičů nebo policistů zatím nebylo rozhodnuto.

Hejtmanství dále informovalo, že hygiena má na webu praktické informace, jak se chovat po povodni. Úřad práce pak nabízí dávky mimořádné okamžité pomoci, jejichž výše může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima.

Ohledně víkendových krajských a někde i senátních voleb je v tuto chvíli nepravděpodobně, že by je na Vysočině povodeň nějak ovlivnila. „Nemáme v tuto chvíli žádnou informaci, že by nebylo možno někde volby v pátek a sobotu uskutečnit,“ dodal hejtman.