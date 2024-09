Ještě to není za námi, ale vnímám, že obyvatelé na Vysočině jsou takoví vycvičení. Byli ukáznění a nedostal jsem informace, že by někdo extrémně hazardoval se svým zdravím nebo životem, uvedl hejtman Vítězslav Schrek v neděli odpoledne k chování veřejnosti během dramatického víkendu.

Hejtman zároveň poděkoval lidem, že brali hrozbu nebezpečí povodní vážně. „V rámci povodňové situace a rizik jsme udělali snad všechno, co jsme dokázali odhadnout. Vypadá to, že by se situace měla stabilizovat, ale historie ukazuje, že se někde lokálně může stát něco, co nelze předvídat,“ řekl k aktuálnímu stavu, kdy na Vysočině déšť ustává.

Od noci ze soboty na neděli naopak situaci komplikuje silný vítr. Na Vysočině už spadlo v průměru 130 milimetrů srážek, dále má hodně pršet ve Žďárských vrších, kde meteorologové hovoří o 40 milimetrech vody, na Pelhřimovsku se zítra očekává ještě 30 milimetrů.

Na šesti místech kraje je vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity, hejtman hovořil o jednotlivých tocích poměrně podrobně. Řeka Svratka stoupá v Dalečíně nad Vírem, ale neměla by dosáhnout extrémní úrovně. Na Sázavě je většinou druhý stupeň, třetí jen v Havlíčkově Brodě a Chlístově. Na Doubravě se průtok zvyšuje u Bílku, během dne by se měl stabilizovat. Třetí stupeň je také na Želivce na Pelhřimovsku, kde se ale voda upouští. Průtok vzrůstá v Třebíči – Ptáčově, naopak klesá v Jemnici. Řeky Jihlava a Oslava pak jsou bez problémů.

Problémy jsou v dopravě. „Podle posledních zpráv je v podstatě na všech trasách - na Brno, Pardubice i České Budějovice - provoz buď omezen nebo zastaven z důvodu spadlých překážek nebo preventivních opatření. Zároveň máme zprávu, že se dráhy snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu, ale s ohledem na to, že je neděle, ne všude to bude v míře, která by nahradila železniční dopravu,“ informoval Schrek.

Náročný den zažívají také energetici, ráno bylo v kraji hlášeno přes pět tisíc problémů na odběrných místech, poslední informace hovoří o zhruba devíti stech. „I přesto, že terén je pro techniky velmi složitý a nebezpečný, je podmáčená půda a fouká nárazový vítr, zatím se energetikům daří situaci zlepšovat,“ ocenil hejtman.

Hasiči už od čtvrtka zasahovali u více než osmi set padesáti událostí, jedna osoba se zranila při záchraně psa z vody, dvě byly zraněné a pětatřicet evakuovaných. To se týkalo lidí z Bítovčic, Jimramova a Svratky. O tom, zdali pojedou hasiči a policisté z Vysočiny pomáhat do jiných krajů, zatím nebylo rozhodnuto. „Pokud se naplní předpovědi, že by Vysočina mohla být z nejhoršího venku, pak by se odřad mohl týkat i Vysočiny,“ uvedl ředitel vysočinských hasičů Jiří Němec s tím, že o těchto záležitostech rozhoduje generální ředitelství.