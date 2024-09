Situace by nemusela být tak katastrofická, jak se zdálo, oznámil v sobotu 14. září odpoledne hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásily do té doby jen v Jemnici na Želetavce a na Svratce v Dalečíně a Borovnici nad Vírem, ostatní řeky jsou na nižších stupních.

Lepší predikce je aktuálně ohledně řeky Sázavy. „Upustili jsme od rizika, že by mohla přijít staletá voda. Ranní čísla ukázala, že by situace nemusela přesáhnout padesátiletou vodu a aktuální čísla jsou ještě o něco lepší,“ informoval v sobotu odpoledne Schrek.

Přesto hasiči neponechávají nic náhodě, ve Světlé nad Sázavou staví čtyřicetimetrovou protipovodňovou stěnu, v Ledči nad Sázavou bude mít třicet metrů.

„Povodňovou stěnu staví také v Havlíčkově Brodě u střední průmyslové školy stavební a na čtyřech místech u řeky Sázavy preventivně připravili vysoké zábrany díky pytlům s pískem,“ dodal hejtman.

Dopravní komplikace jsou na Žďársku, kde byly v noci uzavřeny příjezdy do Koroužného od Víru a od Švarce z důvodu havarijního stavu svahu v úseku stavby opěrné zdi. Neprůjezdné jsou také Bítovčice, kde ráno proběhla evakuace části obyvatel.

Na Vysočině dosud spadlo průměrně sto milimetrů srážek, stále platí, že celkem by mohlo do pondělí napršet třikrát tolik. Začínají se ale projevovat lokální rozdíly. Země je však už nasycená vodou a tak dle hejtmana hrozí lokální povodně. Déšť by měl většinou ustávat v neděli, například ve Žďárských vrších má však pršet až do pondělního odpoledne.