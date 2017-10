Povrch dálnice měl vydržet mnoho let, ale už ho museli opravovat

Jihlava – Šestikilometrový dálniční úsek mezi Jihlavou a Velkým Beranovem ještě není dokončený a už se řeší reklamace. Hrozí, že by tam jeden jízdní pruh mohl být dokonce znovu rozkopán kvůli špatně položenému povrchu. Oprava by ale mohla zpozdit modernizaci Brněnského mostu.

Rekonstrukce hlavní tuzemské dálnice.Foto: Deník/ Libor Plíhal

Když se totiž na dálnici D1 mezi 112. a 119. kilometrem u Jihlavy stane nehoda, anebo je tam omezen provoz kvůli modernizaci, lidé v Jihlavě zažívají přímo dopravní kolaps. Brněnský most se stává potom objízdnou trasou.



„Úsek kontroly kvality zaregistroval chybu v technologii pokládání cementobetonového povrchu dálnice u Jihlavy. Ihned jsme to začali se zhotovitelem řešit,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnice a dálnic ČR (ŘSD) Jan Rýdl.

Kritický úsek dálnice zhotovitel musel dodatečně zbrousit. Oprava je na zmodernizované dálnici snadno viditelná. Jsou to světlejší pruhy v betonu na povrchu vozovky.



Za modernizaci úseku dálnice mezi krajským městem a Velkým Beranovem stát zaplatil téměř 600 milionů korun bez DPH. Hotovo má být příští rok v červenci.



Tento dálniční úsek má na starosti teplická firma Vodohospodářské stavby. „Stavba byla provedena v souladu s platnými předpisy a normami. V některých místech ještě nejsou vyhodnoceny všechny proběhlé zkoušky, ale podle našeho názoru je možné garantovat plnou životnost celého úseku stavby,“ takto se oficiálně vyjádřilo vedení této společnosti.



Dodatečně opravit ale dle ŘSD nešlo úplně všechno. Existuje tedy možnost, že se těžká technika bude muset na dálnici opět vrátit.



„V reklamovaném úseku je 40 metrů jednoho jízdního pásu, který nešel dodatečně opravit. Řidiči se ale nemusí obávat, úsek je i přesto pro ně bezpečný. Pouze jde o to, že u něj zhotovitel nemůže garantovat záruku,“ dodal Rýdl s tím, že není jisté, jak dlouho tento zmodernizovaný úsek vydrží.



Pokud by bylo nutné, tak ho ŘSD může nechat opravit až na jaře příštího roku anebo v následujících letech, aby mohla být řidičům garantována životnost 27 let.



Denně v tomto úseku projede zhruba až čtyřicet tisíc vozidel. „Děláme vše proto, aby stát dostal dálnici v pořádku. Pokud by mělo dojít k opravě tohoto úseku, tak průběh oprav bude naplánován tak, aby neohrozil jiné projekty,“ doplnil Rýdl.

V krajském městě totiž velkou opravu plánuje vedení Kraje Vysočina. Na jaro příštího roku naplánovalo opravu Brněnského mostu, který je dopravní tepnou krajského města. Jeho modernizace si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Přes Brněnský most vede ale i objízdná trasa z dálnice.



„V současné době jsme ve fázi podání žádosti o stavební povolení, vypsaná je zakázka na dodavatele celé stavby, dokončuje se majetkoprávní příprava a připravují se podklady pro spolufinancování z fondů EU,“ uvedl ke konci září hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek k opravám Brněnského mostu.