/VIDEO/ Sedm studentů středních škol z celé republiky se v pondělí 8. ledna utkalo v jihlavském gastronomickém centru Gurmandie o postup do finále kuchařské soutěže BernardChef. Výkony, které předvedli, byly jako v prvotřídní restauraci.

Jihlavského semifinálového kola se zúčastnilo pět studentů a dvě studentky. Předvedli, co umí a čtyři z nich se mohou těšit na účast ve finále. | Video: Deník/Martin Singr

"Pozor, pálí se ti to," ukazuje jeden ze soutěžících během svého vaření na plotnu proti sobě. Jeho soupeř chystal zrovna jinou část svého menu a pánev nechal na sporáku trochu déle.

Díky upozornění soupeře se ale ještě dá leccos zachránit. Vaření v pondělí dopoledne provází rodinná atmosféra a i když soutěžící bojují o pouhá čtyři finálová místa, o nevraživosti nemůže být řeč.

S pěti chlapci bojovaly také dvě dívky, obě z Vysočiny. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice i Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou se účastnily už loni.

„Jsem mile překvapena její organizací práce, sama za sebe jsem spokojená,“ řekla na adresu studentky Karolíny Valové učitelka odborného výcviku Ilona Hrevuš z Moravských Budějovic. Ráda by se i letos podívala na finálové kolo, které bude za dva týdny v Humpolci.

Své studentce Martě Kašové věštila postup do finále i její učitelka Zdeňka Švecová, žďárská škola loni skončila v semifinále.

„Já jsem si vytvořila soutěžní tým, jeho členové se na soutěžích střídají. A tohle je premiantka, s ní je radost pracovat,“ nešetřila superlativy.

Už jen postup do semifinále potěšil i zástupce Středního odborného učiliště Písek. „Je to pro nás zkušenost. Soutěžícího máme vyhlídnutého od prvního ročníku, do školy jsme nastoupili stejně, vycházíme spolu a byla to jasné volba,“ řekl mistr Petr Vencl. „Vařilo se mi moc dobře. Byl docela problém ve vybavení, na které nejsem ze školy zvyklý, ale i tak doufám v postup do finále,“ doplnil ho student Tomáš Hubatka.

Vysokou úroveň soutěže potvrdil i Michal Koreš, šéfkuchař Pivnice Na Štokách v návštěvnickém centru Bernard. „Je vidět, že studenti trénovali, někteří jsou skoro hotoví kuchaři, a u některých to bude ještě chvíli trvat,“ usmál se.

Podle něj je třeba uvědomit si, že gastronomie jde stále dopředu a je jedině dobře, že ve školách nezaspali.

Všichni účastníci semifinále dostali za uvaření předkrmu či polévky, hlavního chodu a dezertu od pořadatele věcné ceny a v následujících dnech se dozví, kdo z nich se může chystat na finálové kolo v Návštěvnickém centru Bernard v Humpolci. A tam už půjde o hodně, jednou z cen je stáž v Pivnici Na Štokách.