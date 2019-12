Harmonogram se zatím daří plnit, zhotovitelé jsou s některými pracemi dokonce v mírném předstihu. „Ke konci listopadu je zhruba 80 procent trasy včetně okružní křižovatky pokryto podkladní asfaltovou vrstvou. Vybudovány jsou také spodní stavby obou velkých mostů a konstrukce opěrné zdi pro komunikaci do Henčova,“ uvedla mluvčí hejtmanství Eva Neuwirthová.

V průběhu zimy by pak mělo být sestaveno mostní provizorium u Malého Beranova. Na přelomu března a dubna příštího roku by na něj mohl být převeden obousměrný provoz. Auta budou projíždět v jednom jízdním pruhu na semafory.

V posledních dnech mnoho řidičů na silnici II/602 mezI Velkým Beranovem a Jihlavou zaujalo rameno, které pracovalo se skalním masivem. Šlo o zabezpečení skalní stěny proti uvolňování kamenů do budoucna. „Probíhá navrtávání zhruba třímetrových kotev a následná injektáž a osazení kotvících tyčí,“ vysvětlil v pátek 29. listopadu Karel Liška z odboru dopravy Kraje Vysočina.

Injektáž a osazení kotev, které proběhne následně, už bude spíše ruční práce. „Následovat by mělo očištění skalní stěny a montáž ocelových sítí. To bude hotovo do Vánoc, opět půjde spíše o ruční horolezeckou práci bez dopravního omezení,“ poodhalil Liška.