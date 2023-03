Na dálniční přivaděč u Jihlavy se vrátí dělníci v úterý 4. dubna. Letos je čeká práce na části směřující od Jihlavy k dálnici D1. Ředitelství silnic a dálnic letos rozdělí hlavní práce na dvě části, oproti loňsku tak chce zmírnit dopady na dopravní situaci na samotném přivaděči i v Jihlavě.

Práce na dálničním přivaděči v Jihlavě, ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

Řidiči mohou už od pondělí 20. března sledovat přípravné práce, omezení jsou zatím však pouze lokální a krátkodobá. Od 4. dubna přibližně do 10. června pak bude zavřený pás od sjezdu na Lesnov po exit 112 na dálnici D1. Zatímco do místní části na kraji Jihlavy se řidiči dostanou, na nejvytíženější dopravní tepnu v republice nikoliv. „V tomto úseku bude obousměrný provoz v pásu směrem do Jihlavy,“ doplnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Na dálnici se řidiči dostanou jen ve směru od Havlíčkova Brodu, z Jihlavy ne. Opačně nepůjde sjet od Brna, jen od Prahy. Kromě toho bude uzavřený také sjezd na Průmyslovou ulici od Jihlavy a výjezd z této ulice na Havlíčkův Brod. „Zavřou exit na dálnici dva dny před Velikonocemi? Skvělé rozhodnutí,“ ironicky zhodnotil datum začátku prací Petr Dvořák z Jihlavska. „To jsem zvědavý, jestli tam bude čtyři dny od pátku do pondělí někdo pracovat,“ dodal.

VIDEO: Konec nervů cestou na dálnici. Přivaděč u Jihlavy se opět otevírá

Druhá fáze pak má trvat od první poloviny června zhruba do půlky srpna. To bude uzavřený pás mezi sjezdem na Lesnov a sjezdem na ulici Romana Havelky. Tato ulice by se pak měla letos také dočkat oprav, a to v celé délce od nájezdu na přivaděč až po Pražský most.

Od půlky srpna už mají být otevřené všechny sjezdy a nájezdy. Řidiči tak musí zvládnout pár komplikovanějších měsíců, aby poté cestovali komfortněji. „Ještě vydržíme tu druhou půlku a bude se nám krásně jezdit,“ těšil se už loni na podzim Marek Řezáč z Jihlavy. Nový asfalt má mít životnost patnáct let.

Do listopadu pak budou uzavřeny levé pruhy v obou směrech přivaděče, dělníci tam totiž budou pracovat ve středovém dělicím pásu. Stejně tak budou po polovině srpna ještě pokračovat opravy v ulici Romana Havelky. V Pávovské ulici zase dělníci dají do pořádku opotřebení spojené se stanovením objízdné trasy včetně rekonstrukce křižovatky s Průmyslovou ulicí.