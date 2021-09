Práce výrazně zkomplikovaly časté bouřky, nedostatek stavebního materiálu a hlavně pak skála, kterou pod školou nikdo nečekal. „Skála nás zdržela řádově o týden v každé etapě, zpoždění bude minimálně tři týdny,“ přiznal starosta Zdeněk Dvořák.

Se začátkem školního roku je pak situace na staveništi komplikovaná, prioritou je bezpečnost dětí. „Nelze pracovat do půl osmé, pak kolem poledne, ani kolem druhé hodiny, je to nyní mnohem komplikovanější,“ vyjmenoval starosta časy, kdy chodí děti do školy a školky nebo naopak domů.

Dvořák odhaduje, že se vše stihne do měsíce, na druhou stranu má ale už trochu nadhled. „Teď už je asi jedno, jestli to nestihneme o 21 nebo 27 dní,“ uzavřel.