Jihlava - Jihlavská zoo bude mít od prosince nové obyvatele, budou to tři prasata visajánská. Prase visajánské dříve žilo na šesti ostrovech ve středních Filipínách, na většině areálu je dnes ale vyhubené. Nová expozice bude navazovat na expozici babirus sulaweských, které jsou dalším jedinečným zástupcem čeledi prasatovitých v jihovýchodní Asii. Lidé tak na jednom místě uvidí dva vzácné představitele jihoasijské fauny.

Prase visajánské. | Foto: Simona Kubičková

Druh je v rámci IUCN Red List kategorizovaný jako kriticky ohrožený a dá se předpokládat, že se během třiceti let dostane na seznam vyhubených druhů. „Zavedení a udržení chovu takového druhu by mělo být pro zoologické zahrady naprosto prioritní, protože je pravděpodobné, že za určitou dobu bude jedinou alternativou pro jeho přežití. Umístěním těchto zvířat do naší zoologické zahrady tak mimo jiné rozšiřuje chovatelskou základnu poskytující azyl takto vzácnému druhu zvířat a v globálním pohledu vlastně zvyšuje šanci na jejich přežití, jakkoli je to tahání záchranné brzdy,“ vysvětlil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.