V Dobroníně se vylil potok, v Mrákotíně praská hráz rybníka, další prosakuje

Takové svátky jsme si nepředstavovali, postěžovali si mrákotínští, pro něž se stal kulturák dočasným domovem. Podle Evy Vicanové, která se v kulturním domě dočasně ubytovala s matkou, začala série nešťastných událostí už před Štědrým dnem. „Napadla spousta sněhu a nešel proud. Nemohli jsme si ani zatopit. Štědrý den jsme si naštěstí jakž takž užili. Začalo pršet, sníh rychle tál, ale v pondělí kolem desáté ráno nám oznámili hasiči že se musíme evakuovat, že se asi protrhne rybník. Nemůžeme jet k příbuzným, ti žijí na opačném konci republiky a mamka nechce dům opustit,“ povzdechne si jedna z obyvatelek Mrákotína. Na cestu do kulturního domu si sbalila nejnutnější věci. „Mám s sebou jen telefon, kapesník, peníze. Mamka potřebuje léky,“ dodá Vicanová s tím, že takovou situaci v obci nikdy nezažili. Rybník vydržel dokonce i v době velkých povodní.

Podle dalšího z evakuovaných Jiřího Dorotky se hasiči o potřeby evakuovaných skvěle starají. Vaří čaj, zajistili jídlo. Ale doma je doma. „Co se dá dělat, musíme to vydržet a počkat co bude dál,“ konstatuje. Ani on nepamatuje, že by mrákotínský rybník takhle „zlobil.“

Kolem desáté dopoledne musela opustit dům i seniorka Božena Vokřínková. I ona si stěžuje, že letošní vánoční svátky opravdu stojí za to. Nejdřív chumelilo, pak nešel proud a nakonec evakuace.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Mluvčí krajských hasičů Petra Musilová před polednem informovala, že hasiči vodu z rybníka postupně vypouštějí a hráz zpevňují. Po opravě se budou moci obyvatelé ohrožených domů vrátit zpátky pod svou střechu.

Stav hladiny mrákotínského rybníka dělá starost i obyvatelům nedaleké Dobré Vody. I tam na hrázi místního rybníka stojí hlídka dobrovolných hasičů a policie. „Čekáme, co bude, jestli se hráz v Mrákotíně protrhne, ta voda půjde k nám,“ vysvětlují hasiči. Podle krajské policejní mluvčí Jany Kroutilové prosakuje hráz také u Hamerského rybníka v mrákotínském katastru, jen kousek od Dobré vody.

Velká voda hrozí i na jiných místech Kraje Vysočina. „Vyhlašujeme třetí stupeň povodňové aktivity,“ oznamuje starosta Přibyslavi na Havlíčkobrodsku Martin Kamarád.

Místní části Přibyslavi ohrožuje rozlitá řeka Sázava. Hlavně v Poříčí. „Na dolním toku Sázavy v Poříčí podle povodňové komise města Přibyslav dne 25. 12. 2023 v 7.30 hodin bylo dosaženo hodnot výšky hladiny 110 centimetrů, která odpovídá třetímu stupni povodňové aktivity, stavu ohrožení,“ upřesnil starosta.

Sázava se rozlila i mezi Simtany a Pohledem na Havlíčkobrodsku. Louka, kterou obyvatelé Simtan přecházeli do Pohledu suchou nohou, se proměnila v lagunu.