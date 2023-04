Následující noc se podařilo odstavit úsek s prasklým potrubím, aby ráno už voda opět tekla v co nejvíce domácnostech. Při zpětném tlakování trubek došlo k další závadě, a to v ulici Na Kopci. Provizorní oprava obou nehod trvala zhruba dvacet hodin, ve čtvrteční podvečer už pitná voda tekla v celém městě.

Jaký jsou důvody havárií? Podle magistrátu doplácí Jihlava na vleklé soudní spory města a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko o majetek. „V minulých letech se bohužel do obnovy vodohospodářské infrastruktury neinvestovalo a teď je nutné dávat peníze nejen do plánovaných oprav, ale platit i nemalé výdaje za nenadálé poruchy a havárie,“ zmínil už dříve mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

S tím, že by byl stav potrubí důsledkem soudních sporů však nesouhlasí tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko Petr Berka. „Smluvní provozovatel svazku i v průběhu sporů se Statutárním městem Jihlava zajišťoval řádnou a pravidelnou údržbu vodohospodářského majetku a její četnost dle uzavřené provozní smlouvy,“ sdělil Berka. Podle něj se poruchy vyskytují i v jiných městech, jen nejsou tolik medializované.

Podle Michala Horňáka, vedoucího odboru technických služeb na jihlavské radnici, hraje roli celá řada faktorů. Vedle zanedbané údržby a stáří je to i nefunkční regulační systém šoupat. „Ze zhruba devíti tisíc jsou funkční asi dva tisíce, což znamená, že i malá porucha odstaví velkou část odběratelů,“ vysvětlil s tím, že k řádné manipulaci by bylo potřeba ještě dalších devět tisíc kusů.

Část Jihlavy také leží na nestabilním podloží. Spodní voda způsobuje pohyby půdy a poruchy na vodovodním řadu. Na jeho stavu se však podepisuje i sama výstavba a údržba z období socialismu „Potrubí ze sedmdesátých let je zpravidla velice nekvalitně položeno a rovněž použité materiály nejsou kvalitní, což znamená, že potrubí, které by ještě mělo být v životnosti dvacet až třicet let, má často poruchy,“ řekl Horňák.

Nejstarší části vodovodního potrubí v Jihlavě, které má dohromady 202 kilometrů, jsou více než sto let staré. Některé části pocházejí z roku 1917 a jsou v relativně funkčním stavu. Na kraji města je v provozu dokonce vodovodní větev z roku 1890. „A pokud jde o kanalizaci, víme o některých částech, které jsou dřevěné, nebo cihelné-vyzdívané,“ podotkl mluvčí magistrátu Daněk.

K lokalitám, kde jsou obyvatelé nejvíce ohroženi poruchami vodovodního potrubí, patří zejména Bedřichov. Tam je převážná část vodovodního řadu v provedení azbestocement, který je téměř neopravitelný. Nijak dobrá není situace ani v historickém centru a Na Slunci.

V městském rozpočtu je sto dvacet až sto padesát milionů korun ročně vyčleněno na obnovu a opravy vodovodů. „Problémem větším než finanční možnosti je ale reálná nemožnost uzavřít na delší dobu některé ulice města a odklonit stále narůstající dopravu,“ tvrdí Michal Horňák z odboru technických služeb. Podle něj jsou práce na vodohospodářské infrastruktuře nikdy nekončící proces.