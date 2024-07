ZAHAJENÍ V PODMOŘSKÉM STYLU. Festival začne v pátek 26. července v sedmnáct hodin na buskingové scéně U lodiček u Štěpnického rybníku. Můžete se těšit na hudební setkání s jihoafrickým bluesmanem Geraldem Clarkem. Organizátoři chystají lumpárny a taškařice v zahajovacího průvodu, který odtud vyrazí na zámek. Tam hlavní scénu odstartuje brněnský big band B-Side Band.

POHÁDKY PRO DĚTI. Ani letos nebudou chybět pohádky, od soboty s dětmi můžete vyrazit do zámeckého parku pod vrbu, pohádky začínají v patnáct hodin. Představí se nejlepší čeští divadelníci, například Víťa Marčík, Divadlo Koňmo, Divadlo Studna, Divadlo Krtek, Vojta Vrtek a mnoho dalších.

SCÉNA U LODIČEK. Scéna u Štěpnického rybníku během festivalu patří pouličním umělcům. Ti se tam představí v sobotu od osmnácti hodin, protože rybník bude v tento den patřit závodům dračích lodí, který startuje od třinácti hodin. Od neděle si tam můžete užít kulturní zážitek v době mezi šestnáctou a dvaadvacátou hodinou. Můžete například slyšet Medvěda, jak recituje Kainara a Hraběte, Partu starýho Hrouze, Amazonka trio, Dana Vertíga a další umělce.

KOCOUŘÍ SCÉNA. Již tradičně se bude hrát i přímo na náměstí na pódium před domem dětí a mládeže. Na koho se můžete těšit? Vystoupí třeba Jarabáci, Laki Mari, Veget, Lážo Plážo, Kolibříkův úlet, Sekvoj, Meziměsto a další muzikanti. Koncerty na kocouří scéně začínají v sedmnáct hodin.

HLAVNÍ SCÉNA. Zámecké nádvoří bude letos hostit B-Side Band, Ivo Jahelku, Nezmary, Dana Bártu, Ondřeje Havelku s Melody Makers, Karla Plíhala, Ivana Hlase, Hradišťan, Javory, Jiřího Schmitzera, Bratry Ebenovy, Báru Hrzánovou, Spirituál Kvintet, Petru Černockou a mnoho dalších výborných muzikantů. Koncerty začínají v 19.30 hodin.

Hlavní program Prázdnin v Telči:

Nádvoří zámku, start v 19:30 26. 7. B-Side Band

27. 7. Nezmaři a Ivo Jahelka

28. 7. Dan Bárta & Illustratosphere, Jarret

29. 7. Ondřej Havelka a Melody Makers, Bee Band

30. 7. Karel Plíhal

31. 7. Malina Brothers a Ivan Hlas trio

1. 8. Druhá tráva a Luboš Malina jam

2. 8. Žalman a spol., Martina Trchová

3. 8. Bokomara a hosté, Petra Černocká

4. 8. Hradišťan, MDŽ - muzikantky, dámy, ženy

5. 8. Marien a Epydemye

6. 8. Michal Prokop a Framus Five, Kukulín

7. 8. Javory Beat, Blondýna

8. 8. Bratři Ebenové a Jiří Schmitzer

9. 8. Spirituál Kvartet, Bárka

10. 8. ETC, Vehiba

11. 8. Nerez a Lucia, Ladybirds

NOCTURNO. Kdo nebude mít dost hudebních zážitků, může si vychutnat i akce v Panském dvoře, které začínají ve 22.30 hodin. Představí se Hm…, Sebranka jazz orchestra, Divadlo De Facto Mimo, Draga Banda Víťa Marčík nebo Divadlo Kampa. S nocturny se bude prolínat také speciální čtyřdenní program přímo v Panském dvoře.

Atmosféra festivalu Prázdniny v Telči 2023. | Video: Jana Kodysová

MUZIKANTI NA RADNICI. Zakladatel Druhé trávy Luboš Malina není jenom skvělý muzikant, ale také výtvarník. Do konce července si můžete na telčské radnici prohlédnout výstavu jeho grafik tvořených technikou suché jehly. Ve středu 31. července tam proběhne setkání s autorem a malý koncert kapely Malina Brothers. Zároveň dojde k předání pomyslného žezla, protože o další výstavu se postará kytarista a fotograf Norbi Kovács.

CIRK LA PUTYKA. Zakladatelé české novocirkusové tradice letos slaví patnáct let na scéně, kterou dobyli stejnojmenným představením La Putyka. To letos oblékli do speciálního hávu a jedou s ním tour po celé republice. Míří i do Panského dvora, kde budete svědky akrobacie na bublinách, zažijete momentky z hospody, milostný příběh, rvačku i potácení štamgastů, které se za zvuku kapely promění v akrobatické číslo. Představení se uskuteční ve středu 31. července a ve čtvrtek 1. srpna v Panském dvoře. Začínají v osmnáct hodin.

BESEDY S OSOBNOSTMI V UNIVERZITNÍM CENTRU. Univerzitní centrum Telč pořádá v rámci Prázdnin čtyři besedy s osobnostmi české a slovenské novodobé historie. Na neformálních setkáních a diskusích se budete moci setkat s Magdou Vašáryovou, Petrem Pithartem, Michaelem Žantovským nebo Andrejem Borisovičovem Zubovem. Diskuse povedou redaktorka Českého rozhlasu Ivana Chmel Denčevová a prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš. Bližší informace najdete tady.

SCÉNA V PANSKÉM DVOŘE. Od středy 31. července do soboty 3. srpna můžete zavítat na Panský dvůr, kde je pro vás připravený speciální program. Vedle La Putyky tam na vás čekají koncerty Kašpárka v rohlíku, Sto zvířat, 6 Fireballs, Spaziergang a dalších muzikantů.

Program v Panském dvoře: Středa 31. července

18:00 – Cirk La Putyka – La Putyka Outdoor

20:30 až 24:00 – Funkin Your Soul – blues, funky, love Čtvrtek 1. srpna

18:00 – Cirk La Putyka – La Putyka Outdoor

20:30 až 24:00 – Lucy & HangOver – večírek nejen českých coverů Pátek 2. srpna

19:00 – James Band – rock´n´roll

21:00 – Sto zvířat – legendy ska a R´n´B

22:30 – Spaziergang – 10 let nejznámějšího místního gangu Sobota 3. srpna

17:00 – Kašpárek v rohlíku – nejlepší bejbypanková a mámotátorocková kapela na světě

19:30 – Fullstop - funky

22:30 – The 6 Fireballs – rock´n´roll a rockabilly

STÁNKY NA NÁMĚSTÍ. Jako každý rok, i letos obsadí telčské náměstí stánky, kde prodejci nabízejí nejrůznější, často vlastnoručně vyráběné dekorace, šperky, keramiku, kabelky, věci do domácnosti, oblečení a mnoho dalšího. Chybět nebude ani bohatá nabídka občerstvení, čepované pivo, klasické festivalové jídlo v podobě gyrosu, párku v rohlíku, nudlí a podobně.

VSTUPENKY. Vstupenky na koncerty na zámku a v Panském dvoře stojí čtyři sta padesát, pět set, šest set a šest set padesát korun. Koupit je můžete na https://www.prazdninyvtelci.cz/program. Na vstupenky je možné se zeptat také v kamenných předprodejích v Telči na infocentru radnice, v Jihlavě v Knihkupectví Jitka a v Dačicích v Knihkupectví Hejl. Poslední volná místa se podle možností prodávají přímo před akcí.

PARKOVÁNÍ. Placená parkoviště se nachází v Hradecké ulici na místě bývalého zimního stadionu, ve Slavatovské ulici u benzinky, ve Svatoanenské ulici u bývalého Motorpalu. Parkoviště zdarma je v ulici Na Korábě. Na náměstí Zachariáše se parkovat nedá.